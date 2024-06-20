Білий дім: договір про партнерство між Росією і КНДР має стурбувати Китай

Укладення договору між Москвою і Пхеньяном розходиться з підходами Китаю, які він висловив раніше

Договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між Росією та Північною Кореєю має турбувати не лише США, а й Китай. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами Кірбі, укладення договору між Москвою і Пхеньяном розходиться з підходами Китаю, які він висловив раніше.

«Ми думаємо, що ці занепокоєння розділить Китай, оскільки договір, як видається, прямо суперечить заяві, яку Путін і Сі зробили в Пекіні лише місяць тому», – додав він, уточнивши, що йдеться про прихильність мирному й дипломатичному врегулюванню ситуації в Україні.

Представник Білого дому наголосив, що занепокоєння мають виникнути в будь-якої країни, яка турбується про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та вважає, що рішення Ради безпеки ООН мають виконуватися.

Нагадаємо, ввечері 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. В аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

До того ж, військова угода Росії з Північною Кореєю демонструє зростаючу згоду між авторитарними державами і наголошує на важливості того, щоб демократії виступали єдиним фронтом. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

До слова, російський диктатор Володимир Путін хоче створити коаліцію країн, аби позиціонувати це об'єднання як нібито альтернативу НАТО.