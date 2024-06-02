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Китайський зонд приземлився на зворотному боці Місяця

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Китайський зонд приземлився на зворотному боці Місяця
Приземлення відбулося за підтримки супутника-ретранслятора Queqiao-2
фото: Xinhua/Jin Liwang

Висадка підвищує статус космічної держави Китаю

2 червня Китай посадив космічний корабель без екіпажу на зворотному боці Місяця. Про це повідомляє Reuters.

Зонд торкнувся місячної поверхні в призначеній зоні посадки о 01:23 за Києвом (о 6:23 ранку за пекінським часом). Знакова місія, спрямована на отримання перших у світі зразків гірських порід і ґрунту з темної півкулі Місяця, повідомило китайське космічне агентство.

Висадка підвищує статус космічної держави Китаю в глобальному пориві на Місяць, де країни, включаючи Сполучені Штати, сподіваються використовувати місячні мінерали для підтримки довгострокових місій астронавтів і баз на Місяці протягом наступного десятиліття, пише видання.

Приземлення відбулося за підтримки супутника-ретранслятора Queqiao-2, зазначили в Китайському національному космічному управлінні (CNSA).

Нагадаємо, що раніше Boeing і NASA були змушені знову скасувати перший запуск екіпажем космічного корабля Starliner компанії за лічені хвилини до зльоту. Starliner з астронавтами Баррі Вілмор і Сунітою Вільямс на борту мав злетіти з космічної станції на мисі Канаверал у суботу вдень, але йому сказали зачекати, коли залишилося до кінця зворотного відліку 3 хвилини 50 секунд. Невідомо, що спричинило затримку.

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Теги: Китай космос Місяць

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