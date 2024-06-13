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РФ заявляє про атаку дронів на дві області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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РФ заявляє про атаку дронів на дві області
Міноборони РФ заявляє про атаку дронів на Ярославську та Володимирську області
фото ілюстративне

Російська ППО нібито знищилачотири дрони

Міністерство оборони країни-агресорки заявило про нічну атаку нібито українських дронів на дві області –Ярославську та Володимирську. Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.

«Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

За даними російського відомства, їхня ППО нібито знищила три дрони над територією Ярославської області та один БПЛА над територією Володимирської області. 

Раніше Росія заявила про атаку безпілотників на окупований Крим та три області. Зокрема міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 7 червня сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 28 безпілотників над трьома областями, а також над тимчасово окупованим Кримом та Азовським морем.

Нагадаємо, за атакою дронів на Північну Осетію й, зокрема, місто Моздок стоїть Головне управління розвідки Міноборони (ГУР).

Також 2 червня Росія нібито збила безпілотники над Курською та Білгородською областями, а також над акваторією Азовського моря. За традицією, росіяни кажуть про збиття всіх дронів, і буцімто минулося без руйнувань. Пізніше оборонне відомство країни-агресорки додало, що о 06.50 за київським часом черговий український БпЛА літакового типу було нібито знищено над територією Білгородської області, а з 8:00 до 8:30 – ще три українські дрони.

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Теги: дрон безпілотник росія Міноборони РФ

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