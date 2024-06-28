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Чи відправить Франція своїх солдат в Україну: що перед виборами кажуть праві і ліві

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Чи відправить Франція своїх солдат в Україну: що перед виборами кажуть праві і ліві
Що кажуть французькі праві і ліві щодо можливого перекидання військ в Україну
Фото: Florent Vergnes, AFP

Лідер французьких правих запевнив, що не дозволить РФ поглинути Україну, але відмовиться від відправки французьких солдатів на український фронт, якщо стане прем'єром. 

У  четвер, 27 червня, у Франції пройшли дебати перед парламентськими виборами. Відповідаючи на питання про війну в Україні, глава тамтешньої праворадикальної націоналістичної партії «Національне об'єднання» Жордан Барделла запевнив, що не дозволить «російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна». Але водночас повторив, що відмовиться від відправки французьких військових на українську землю, якщо стане прем'єр-міністром після виборів, передає franceinfo.

«Моя позиція дуже проста щодо цього(...) Вона ніколи не змінювалася. Це підтримка України та уникнення ескалації з Росією, яка, нагадаю, є ядерною державою», — заявив він.

Водночас, посилаючись на нещодавно озвучені коментарі Еммануеля Макрона, який знову заговорив про можливість введення військ, якщо російська армія «прорве лінію фронту», Барделла озвучив дещо протилежну позицію, він сказав, що відмовиться від відправки французьких солдатів в Україну у випадку, якщо стане прем'єр-міністром. Також французькі праві, судячи з позиції їх лідера, проти допомоги Києву з постачанням ракетами великої дальності:

«Я виступаю проти надсилання ракет великої дальності, що поставило б нас у позицію співвойовників», — продовжив Джордан Барделла.

Що думають французькі ліві про введення військ в Україну

Перший секретар коаліції лівих політичних партій і рухів «Народний фронт» Олів'є Фор також виключив відправку сухопутних військ,  що він назвав «червоною лінією»:

«Ця історія не тільки українців, це також і наша свобода (...) Ось чому ми повинні підтримувати українців», - сказав Фор. 

Прем’єр-міністр Габріель , який представляє Соціалістичну партію, а також соціал-ліберальний рух Renaissance, попередив про наслідки української поразки: «вибухне інфляція»,  «рахунки за енергоносії стануть ще більшеими» ,  «нова хвиля міграції» .

«Коли ми боремося за Україну, ми боремося, щоб захистити наші цінності, а також наше повсякденне життя», — сказав Атталь.

Нагадаємо, нещодавно Макрон, відповідаючи на питання про те, чи не підливає масла у вогонь те, що Франція обрала шлях допомjги Києву, а також на побоювання щодо прямої участі Парижа у війні, відповів:

«Я добре розумію (такий страх)... Але я не думаю, що війна переходить на нашу землю, я хочу вас заспокоїти. Через те, що ми роздумуємо над українським завтра… Але те, що зараз відбувається в Україні, яка розташована за 1500 км. від нашого кордону.... – це також майбутнє Європи та наша безпека. Тому якщо ми не зробимо того, що ми робимо зараз, а спільно ми надсилаємо певний меседж, то Росія не зупиниться на досягнутому».

Читайте також: Французьких військових в Україні не буде? Макрон зробив нову заяву
Теги: інфляція росія історія міністр Свобода армія війна Народний фронт Франція партії Україна дебати безпека солдат фронт

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