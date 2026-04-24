«Хвороби, які не лікували десятками років». Федоров відзвітував за три місяці на посаді

Ростислав Вонс
фото: Офіс президента

Глава Міноборони оприлюднив список із 30 досягнень, які вдалося реалізувати на посаді

Михайло Федоров уже сто днів перебуває на посаді міністра оборони. Побачене під час роботи в оборонному відомстві урядовець назвав «викликами та хворобами, які не лікували десятками років». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра.

«Виклики та хвороби, які не лікували десятками років. Тотальна відсутність цілей і відповідальності всередині системи. Безліч людей, які повинні сісти, з одного боку, та талантів, яким потрібно просто надати можливість працювати, – з іншого. Культура страху й брехні і водночас героїзм, технології, інновації та асиметрія», – написав він.

За словами Федорова, він отримав завдання від президента України Володимира Зеленського максимально швидко трансформувати систему, що пришвидшить зупинку ворога в небі та на землі й виснажить його економіку.

Міністр оборони підсумував, що вдалося зробити за три місяці на посаді:

  1. Відключення Starlink для росіян, що захистило наше небо від керованих на Starlink шахедів та кардинально змінило ситуацію на фронті.
  2. Впровадження after action review і швидка реакція на виклики повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі. Зростання рівня перехоплення всіх видів повітряних цілей.
  3. Створення командування «малої» ППО та призначення Павла Лазаря на посаду заступника командувача ППО.
  4. Оновлення підходу до залучення коштів через механізм «Рамштайн». Рекордний анонс $38 млрд на 2026 рік і робота над якістю та контролем постачання допомоги.
  5. Оновлення структури Міністерства оборони та топменеджменту, що призведе до викорінення корупції в МО й збільшить ефективність у сотні разів. Створення команди професійних радників. Запуск нової організаційної структури міністерства з 1 квітня. 
  6. Упровадження системи аналізу причин втрат кожного військовослужбовця та побудова системи аналізу бойової результативності бригад і корпусів у режимі реального часу. 
  7. Зміна підходу до формування потреб по дронах та НРК для закупівель на основі даних. Без ручної потреби. 
  8. Закупівлі якісних дронів і роботизованих платформ за один квартал більші, ніж за весь минулий рік.
  9. Десятки оновлень системи «єБали» – почали нараховувати бали за бойову роботу армійської авіації, мобільних вогневих груп проти Shahed, а також снайперів. Запровадили 70% авансу для виробників.  
  10. Упровадження Mission Control для всіх екіпажів і типів дронів. Розуміння кожної повітряної операції в режимі реального часу. 
  11. Рекордні закупівлі дронів на оптоволокні, НРК, mid-strike систем і розвідників.
  12. Перший етап аудиту державного ОПК, переосмислення діяльності важливих підприємств і рішення, які розв’язують реальні проблеми системи оборони. Зупинка безлічі корупційних схем.
  13. Підготовка комплексної трансформації покращення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів у межах однієї реформи майже готові до запуску. Деталі – згодом.
  14. Уперше – початок масштабних закупівель пікапів на фронт. Найближчими днями буде оголошено тендер від АОЗ. 
  15. Пришвидшення в чотири рази та збільшення обсягу фінансування будівництва тунелів із сітками для забезпечення логістики в прифронтових регіонах.
  16. Початок відновлення доріг, важливих для військової логістики.
  17. Погоджена візія реформ у напрямах, де були рекордні корупційні ризики: ремонт озброєння; Державне гарантування якості. 
  18. Десятки цифрових проєктів: від відстрочок у «Резерв+» до нових цифрових процесів у SAP.
  19. Рекордний контракт на ракети PAC для Patriot за підтримки Німеччини, який почне реалізацію з наступного року, але є підґрунтям для пошуку ракет сьогодні завдяки майбутнім контрактам.
  20. Березень – рекордний місяць по втратах для ворога по всіх категоріях: від військових до техніки та ППО. Знищено 36 000 військовиків рф.
  21. Повністю переосмислено роботу Сил оборони на оперативній глибині, це відображено на якості та кількості закупівель Мідлстрайк, які скоро масово почнуть надходити у військо. 
  22. Проаналізовано та виділено додаткове фінансування на розвиток Лінії дронів. Підрозділи проєкту знищують кожну четверту ціль на полі бою. 
  23. Розвиток спроможності корпусів: профінансовано створення чотирьох окремих полків БпС пілотних корпусів та приєднано до програми ще три корпуси. 
  24. Ухвалено рішення про додаткове фінансування найефективніших підрозділів з інших складників Сил оборони – масштабуємо те, що дає результат.
  25. Додатково спрямували 400 млн грн на розвиток дроново-штурмових підрозділів та проаналізували успішні операції. Формуємо новий концепт ведення бою — синергію дронів і наземних підрозділів для системного знищення ворога та стримування його просування. 
  26. Дальність артилерії: уперше проведено конкурс на масштабну закупівлю дальніх артпострілів 155 калібру (30+ км) з пріоритетом на розвиток українського виробництва.
  27. Навчання штучного інтелекту та відкриття Defense AI Center «A1». 
  28. Спрощення модернізації авіації та зміна підходу до кодифікації озброєння та військової техніки. Відтепер технічна оцінка виробу не залежить від підтвердження потреби – це скорочує час від розробки до можливості постачання у війська.
  29. Розвиток спроможностей приватного ППО – додали можливість передавати зброю від військових частин, залучати снайперів з ТРО та спрощено процедуру списання майна. 
  30. Прийняли акт уряду про здійснення експериментальних закупівель на 5 млрд грн.

За словами міністра оборони, наразі опрацьовують низку напрямів і проєктів, результати яких буде оголошено пізніше. Водночас він додав, що про деякі результати не можна говорити публічно. 

«Важливо, що діагностовано більшість хвороб та причин фундаментальних проблем, які повинні бути вирішені. Із цифрами, фактами та прізвищами. На брехні неможливо побудувати ефективну систему», – додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров представив план війни, який передбачає три стратегічні цілі: закрити небо, зупинити просування російських військ у кожному домені та позбавити РФ економічного ресурсу для ведення війни.

До слова, президент України Володимир Зеленський разом з міністром оборони Михайлом Федоровим погодили завдання на найближчі тижні. Зокрема, готуються рішення про посилення української піхоти, системи контрактів в армії та реагування на випадки самовільного залишення військової частини (СЗЧ)

