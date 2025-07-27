Компанія Ілона Маска запланувала масове вживлення чипів

Наразі відомо про десять пацієнтів, яким вже вживили чіпи Neuralink

Нейротехнологічна компанія Neuralink Ілона Маска ставить амбітні цілі. Згідно з документами для інвесторів, на які посилається Bloomberg, компанія планує вживлювати свої чипи до 20 тисяч людей щорічно, прагнучи досягти річного доходу в понад один мільярд доларів до 2031 року, пише «Главком».

Ці плани передбачають відкриття п’яти великих клінік протягом шести років та випуск трьох різних версій мозкових імплантатів. Серед них – Telepathy, що дозволить керувати комп’ютером силою думки; Blindsight, розроблений для відновлення зору; та Deep, спрямований на лікування таких захворювань, як тремор та хвороба Паркінсона.

Ноланд Арбо, паралізований від четвертого шийного хребця вниз внаслідок нещасного випадку, став першим пацієнтом, який взяв участь у клінічних випробуваннях пристрою Neuralink Ілона Маска на людях фото: Ребекка Нобл/The New York Times

Neuralink очікує отримати схвалення регулюючих органів для пристрою Telepathy до 2029 року. Після цього компанія планує проводити до 2000 операцій на рік, що має принести їй дохід у 100 мільйонів доларів. До 2030 року Neuralink має намір запустити технологію Blindsight, збільшивши кількість операцій до 10 тисяч на рік та вийшовши на дохід понад $500 млн.

Наразі відомо про десять пацієнтів, яким вже вживили чіпи Neuralink, і всі вони перебувають на стадії клінічних випробувань. Ці плани демонструють масштабні амбіції компанії щодо інтеграції нейротехнологій у повсякденне життя та медицину.