Нові iPhone можуть стати дефіцитом. Названо причину

Американська Apple знизила прогноз по виробництву iPhone 13 на 10 млн штук через брак компонентів

Компанія Apple скоротила свій початковий прогноз випуску iPhone 13 на 11% – з 90 до 80 млн штук до кінця 2021 року. Про це повідомляє інформагентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Apple зіткнулася з нестачею деяких компонентів, таких як мікросхеми керування живленням дисплея, сенсори Face ID, контролери USB, бездротові інтерфейси і багато іншого.

Нещодавно голова Apple Тім Кук попереджав про можливі перебої з поставками компонентів, запевняючи, що «Apple зробить все можливе, щоб пом'якшити будь-які негативні наслідки для бізнесу».

Але, схоже, що навіть Apple, що володіє величезними ресурсами і зв'язками з постачальниками, не може зібрати достатню кількість компонентів для виробництва потрібного обсягу iPhone.

Поки неясно, наскільки сильно ці труднощі можуть вплинути на доступність новітніх iPhone 13. Але вже зараз середній термін поставки iPhone 13 Pro і Pro Max досягає 4-5 тижнів.

У жовтні офіційні продажі iPhone 13 стартували і в Україні. Скільки коштують новинки на нашому ринку – дивіться за посиланням.