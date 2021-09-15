Як швидко можна заробити на новий iPhone у різних країнах: дослідження

Сервіс Picodi показав, скільки днів потрібно працювати для покупки iPhone 13 Pro

Дисконтний сервіс Picodi склав рейтинг «Індекс iPhone 2021». В ньому дослідники показали, скільки днів потрібно працювати для того щоб купити iPhone 13 Pro – новинки від Apple, яка в США коштує тисячу доларів.

Picodi включила в рейтинг 47 країн. Найгірший результат в Туреччині. Там новий iPhone дорівнює 92,5 трудодня. Друге і третє місця з кінця займають Філіппіни і Бразилія – 90,2 і 79,2 дня відповідно.

Швидше за все на новинку зможе накопичити швейцарець - за 4,4 дня, американцеві потрібно 5,9 дня.

Дані: Picodi

Даних по Україні немає. Але їх неважко підрахувати. За інформацією сайту «Мінфін», середня зарплатня у нашій країні в липні складала приблизно 14,3 тис. гривень. А це означає, що середньостатистичний українець зароблятиме на iPhone 13 Pro, який коштує тисячу доларів, приблизно 56,5 дня.

Тобто, якщо Україна була б в рейтингу, вона увійшла би до п’ятірки країн, в яких треба найбільше часу, щоб заробити на новий iPhone.