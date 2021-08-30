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    Нові iPhone виявилися бракованими. Що робити покупцям в Україні?

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    Смартфон iPhone 12 - Нові iPhone виявилися бракованими. Що робити покупцям в Україні?
    Смартфон iPhone 12
    Фото з відкритих джерел

    Apple визнала, що деякі iPhone 12 мають проблему з розмовними динаміками. Компанія готова полагодити браковані смартфони безкоштовно

    Американська Apple запустила кампанію безкоштовного гарантійного обслуговування для власників смартфонів iPhone 12 та iPhone 12 Pro з проблемними розмовними динаміками, повідомляє ITC.

    Компанія визнала, що у смартфонів можуть виникати проблеми зі звуком через несправність динаміка. Проблема може виникнути у пристроїв, що випущені в період з жовтня 2020 року по квітень 2021 року.

    «Якщо ваш iPhone 12 або iPhone 12 Pro не відтворює звук в розмовному динаміці, коли ви робите або приймаєте виклики, ймовірно, він підлягає ремонту», йдеться у заяві Apple.

    Тим, хто зіткнувся з проблемою, потрібно звернутися в найближчий авторизований Apple сервісний центр для безкоштовного ремонт. В Україні такими є Asbis, A-Service і ще кілька компаній, які можна знайти на офіційному сайті Apple.

    Перш ніж віддавати смартфон в ремонт виробник рекомендує зробити резервну копію даних, попереджаючи, що діагностика і заміна можуть бути досить тривалими. Також Apple застерігає, що пристрій не повинен мати інших пошкоджень на зразок тріснутого скла екрану.

    До того ж компанія має право застосовувати регіональні обмеження. Тобто, в безкоштовному ремонті можуть відмовити, якщо пристрій було придбано в іншій країні.

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    Теги: Apple смартфон iPhone 12
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    Нові iPhone виявилися бракованими. Що робити покупцям в Україні?