Nvidia випустила чіп для використання штучного інтелекту в персональних комп'ютерах

Американський технологічний гігант Nvidia здійснив масштабну експансію на ринок персональних комп'ютерів

Досі Nvidia беззаперечно домінувала в сегменті надпотужних чіпів для навчання гігантських ШІ-моделей у дата-центрах.

Проте запуск RTX Spark свідчить про зміну стратегії: тепер компанія прагне задовольнити колосальний попит на процесори логічного висновку (чипи, які генерують безпосередні відповіді на запити) та локальних автономних агентів, здатних виконувати рутинні завдання користувача у фоновому режимі. За оцінками генерального директора Дженсена Хуана, нові центральні процесори Vera (частиною лінійки яких є представлена технологія) відкривають для Nvidia абсолютно новий ринок об'ємом $200 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Презентація викликала справжній фурор на фондовому ринку: акції Nvidia миттєво підскочили на 4%, тоді як папери головних конкурентів – AMD, Intel та Qualcomm – обвалилися в діапазоні від 4,9% до 8,5%. Новий чіп RTX Spark став результатом трирічної секретної колаборації між Nvidia та корпорацією Microsoft, метою якої є «перевинайдення ПК» для ери штучного інтелекту. Безпосереднім розробником архітектури процесора виступила тайванська компанія MediaTek.

Дебют пристроїв на базі RTX Spark запланований на осінь 2026 року. Новинки з'являться в лінійках ноутбуків та компактних настільних комп'ютерів від провідних світових брендів:

Перша хвиля: Dell, HP, Lenovo, ASUS, MSI та лінійка Microsoft Surface;

Друга хвиля (трохи пізніше): моделі від Acer та GIGABYTE.

Першими користувачами нових центральних процесорів архітектури Vera вже стали лідери ШІ-індустрії та високих технологій – компанії OpenAI, Anthropic та SpaceX. На тлі цих анонсів акції виробників комп'ютерів HP та Dell злетіли більш ніж на 7%, а Lenovo на Гонконзькій біржі додала понад 5%.

Галузеві експерти прогнозують, що поява RTX Spark повністю змінить модель взаємодії людини з технікою. Співзасновник аналітичної компанії Counterpoint Research Ніл Шах порівняв цей реліз із культовими технологічними зрушеннями сучасності.

«RTX Spark прагне перетворити традиційний ПК, орієнтований на запуск окремих додатків, на справді корисний персональний комп’ютер штучного інтелекту нового типу – Agentic AI. Згодом такі пристрої з’являться в кожному домі, оскільки приватні локальні агенти стануть ключовими. Це буде момент «RTX Spark» для сегмента персональних комп’ютерів, аналогічний тому, чим свого часу стали iPhone, ChatGPT або DeepSeek», – наголосив Ніл Шах.

Акцент Nvidia на локальних обчисленнях безпосередньо перегукується із заявами генерального директора компанії Qualcomm Крістіано Амона, який також виступив у межах Computex 2026. Обидва гіганти Silicon Valley солідарні: індустрія остаточно відходить від ШІ як простого інструменту «запит-відповідь» і рухається до повністю автономних систем.

За словами Амона, саме 2026 рік став поворотним моментом, коли архітектура пристроїв змінюється під безперервну роботу ШІ. Традиційні комп'ютери створювалися виключно для дій, які ініціює людина кліком чи командою. Натомість автономні агенти вимагають постійно увімкненого ШІ-співпроцесора, що робить потужні периферійні (локальні) обчислення на базі таких чіпів, як RTX Spark, технічно неминучими.

Нагадаємо, глобальна індустрія споживчої електроніки переживає безпрецедентний за масштабами зсув. Брак мікросхем пам'яті, посилений геополітичною нестабільністю на Близькому Сході, паралізував роботу провідних брендів. Дослідники констатують: виробники наразі змагаються не за лідерство чи нові технології, а за фізичне виживання в умовах жорсткого браку напівпровідників.