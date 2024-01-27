Ракетний удар по Слов’янську: стали відомі наслідки (відео)

Ракета влучила в керамічний цех

У суботу, 27 січня, зранку російські окупанти балістичною ракетою «Іскандер» завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Як розповів начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, ворожа ракета влучила в керамічний цех, він майже зруйнований.

Також постраждали прилеглі багатоповерхівки, вибиті вікна.

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Постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Наприкінці минулої доби 26 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Ворог застосував чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131.