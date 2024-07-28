Кияни можуть отримати компенсацію за купівлю генераторів та сонячних батарей

Часткове відшкодування здійснюється в розмірі 75% від загальної вартості придбаного джерела на один будинок

У Києві діє програма часткового відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії, придбаних для потреб багатоквартирних будинків. Мешканці можуть отримати компенсацію у розмірі 75% від загальної вартості обладнання, але не більше 80 тисяч гривень. Про це повідомили в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради

Хто може отримати компенсацію

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

Житлово-будівельні кооперативи, обслуговуючі кооперативи (ЖБК/ОК);

Юридичні особи, що спеціалізуються на комплексному обслуговуванні об'єктів;

Житлові кооперативи (ЖК);

Багатоквартирні будинки з обраним управителем.

Яке обладнання підлягає компенсації

Бензинові, дизельні, газові генератори;

Сонячні зарядні станції;

Інвертори та інше.

Як отримати компенсацію

Необхідно подати до районної державної адміністрації заяву, копію витягу з ЄДР, копію протоколу про вибір управителя (якщо є) та завірену копію видаткової накладної.

Нагадаємо, що від сьогодні генератори, зарядні станції (більше 300 Вт) та сонячні панелі можна буде ввезти без податків і зборів