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Кияни можуть отримати компенсацію за купівлю генераторів та сонячних батарей

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кияни можуть отримати компенсацію за купівлю генераторів та сонячних батарей
Необхідно подати до районної державної адміністрації заяву
Фото з відкритих джерел

Часткове відшкодування здійснюється в розмірі 75% від загальної вартості придбаного джерела на один будинок

У Києві діє програма часткового відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії, придбаних для потреб багатоквартирних будинків. Мешканці можуть отримати компенсацію у розмірі 75% від загальної вартості обладнання, але не більше 80 тисяч гривень. Про це повідомили в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради

Хто може отримати компенсацію

  • Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
  • Житлово-будівельні кооперативи, обслуговуючі кооперативи (ЖБК/ОК);
  • Юридичні особи, що спеціалізуються на комплексному обслуговуванні об'єктів;
  • Житлові кооперативи (ЖК);
  • Багатоквартирні будинки з обраним управителем.

Яке обладнання підлягає компенсації

  • Бензинові, дизельні, газові генератори;
  • Сонячні зарядні станції;
  • Інвертори та інше.

Як отримати компенсацію

Необхідно подати до районної державної адміністрації заяву, копію витягу з ЄДР, копію протоколу про вибір управителя (якщо є) та завірену копію видаткової накладної.

Нагадаємо, що від сьогодні  генератори, зарядні станції (більше 300 Вт) та сонячні панелі можна буде ввезти без податків і зборів

Теги: Київ генератор будинок гроші

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