Кияни можуть отримати компенсацію за купівлю генераторів та сонячних батарей
Часткове відшкодування здійснюється в розмірі 75% від загальної вартості придбаного джерела на один будинок
У Києві діє програма часткового відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії, придбаних для потреб багатоквартирних будинків. Мешканці можуть отримати компенсацію у розмірі 75% від загальної вартості обладнання, але не більше 80 тисяч гривень. Про це повідомили в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
Хто може отримати компенсацію
- Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
- Житлово-будівельні кооперативи, обслуговуючі кооперативи (ЖБК/ОК);
- Юридичні особи, що спеціалізуються на комплексному обслуговуванні об'єктів;
- Житлові кооперативи (ЖК);
- Багатоквартирні будинки з обраним управителем.
Яке обладнання підлягає компенсації
- Бензинові, дизельні, газові генератори;
- Сонячні зарядні станції;
- Інвертори та інше.
Як отримати компенсацію
Необхідно подати до районної державної адміністрації заяву, копію витягу з ЄДР, копію протоколу про вибір управителя (якщо є) та завірену копію видаткової накладної.
Нагадаємо, що від сьогодні генератори, зарядні станції (більше 300 Вт) та сонячні панелі можна буде ввезти без податків і зборів
Коментарі — 0