Падіння продажів смартфонів у Китаї за 2022 рік побило десятилітній рекорд

Android Vivo був найбільш продаваним брендом за рік з часткою ринку 18,6%

Вперше з 2013 року річний обсяг продажів смартфонів впав нижче 300 млн пристроїв

Продажі смартфонів у Китаї у 2022 році зменшились на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що стало найбільшим падінням у секторі за десятиліття. Про це йдеться з посиланням на досліджені IDC повідомило агентство Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Загальна кількість відвантажених пристроїв становила 286 млн, порівняно з 329 млн у 2022 році. Це означає, що загальний обсяг продажів у 2022 році був найнижчим з 2013 року, і вперше з того часу річний обсяг продажів впав нижче 300 млн», – йдеться в повідомленні.

Найбільш популярні бренди року

Виробник телефонів Android Vivo був найбільш продаваним брендом за рік з часткою ринку 18,6%. Однак загальні поставки впали на 25,1% в порівнянні з минулим роком.

був найбільш продаваним брендом за рік з часткою ринку 18,6%. Однак загальні поставки впали на 25,1% в порівнянні з минулим роком. Honor став другим найбільш продаваним брендом з зростанням поставок більш ніж на 34%, хоча і з низької бази.

став другим найбільш продаваним брендом з зростанням поставок більш ніж на 34%, хоча і з низької бази. Apple була третім найбільш продаваним брендом телефонів у 2022 році разом з Oppo.

Суворий контроль за COVID-19 у Китаї, який посилився навесні 2022 року в кількох містах, дуже вплинув на його економіку, яка минулого року впала до одного з найгірших рівнів майже за півстоліття.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Падіння продажів смартфонів у Китаї відобразило показники сектора в усьому світі. За даними IDC, у 2022 році глобальні поставки смартфонів досягли 1,2 мільярда, що є найнижчим показником з 2013 року та впало понад 11% у річному обчисленні.

До слова, в Україні зараз не працює чверть станцій мобільних операторів. Станом на 29 січня працює 76% від загальної кількості базових станцій мобільних операторів. Складнощі зі зв'язком сьогодні можуть відчувати мешканці Запорізької та Одеської областей.