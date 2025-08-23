Головна Техно Девайси
Samsung представила 115-дюймовий телевізор з новітньою технологією Micro RGB

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Samsung представила 115-дюймовий телевізор з новітньою технологією Micro RGB
Нові телевізори оснащені антивідблисковою технологією Glare Free
фото: Samsung

Роботою дисплея керує штучний інтелект

Компанія Samsung Electronics оголосила про офіційний запуск своєї нової дисплейної технології Micro RGB, першим представником якої став величезний 115-дюймовий телевізор. Про це пише Samsung, передає «Главком».

Як зазнається, ця проривна розробка встановлює новий еталон точності передачі кольору, контрастності та імерсивності в сегменті ультра-преміальних телевізорів.

В основі інновації лежить фірмова технологія Samsung, яка передбачає розміщення за панеллю екрана масиву з індивідуально керованих червоних, зелених та синіх мікросвітлодіодів, кожен розміром менше 100 мікрометрів. На відміну від звичайних систем підсвічування, така архітектура дозволяє з неймовірною точністю керувати кожним окремим світлодіодом.

Роботою дисплея керує процесор Micro RGB AI Engine, що використовує штучний інтелект для оптимізації зображення та звуку в реальному часі. Спеціальна функція Micro RGB Color Booster Pro аналізує сцени з тьмяними відтінками та інтелектуально посилює кольори, роблячи картинку більш яскравою та живою.

Технологія Micro RGB Precision Color забезпечує максимальну точність кольоропередачі, досягаючи 100% охоплення колірного простору BT.2020 – міжнародного стандарту якості, що підтверджено сертифікатом від німецького інституту VDE.

Samsung представила 115-дюймовий телевізор з новітньою технологією Micro RGB фото 1
фото: Samsung

Нові телевізори оснащені антивідблисковою технологією Glare Free, що мінімізує віддзеркалення, та виконані в мінімалістичному стилі з надтонким металевим корпусом. Інтегрована система Samsung Vision AI включає в себе оновлений голосовий асистент Bixby, що працює на базі генеративного ШІ для більш природної взаємодії. За безпеку даних відповідає платформа Samsung Knox, а довготривалу підтримку гарантує 7-річна програма безкоштовних оновлень ОС Tizen.

Після дебюту в Кореї, телевізори Samsung Micro RGB незабаром з’являться у США, після чого планується глобальний запуск з розширенням лінійки різними розмірами екранів.

Нагадаємо, в Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту.

технології штучний інтелект Samsung

