У Херсоні СБУ затримала ексохоронця російської катівні: йому загрожує довічне

Зловмисник перебуває під вартою

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань затримали у Херсоні колишнього співробітника слідчого ізолятора, який під час тимчасового захоплення російськими військами Херсона погодився бути охоронцем облаштованої в СІЗО катівні. Про це повідомляє СБУ.

Фігурантом є молодший інспектор Херсонського СІЗО, який підтримав російських загарбників на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За це росіяни призначили його охоронцем у катівні, яку облаштували в будівлі СІЗО.

Підозрюваний охороняв камери, до яких російські військові масово ув’язнювали місцевих жителів. Найбільше потерпілих було серед учасників руху опору у південному регіоні України.

Крім того, фігурант агітував знайомих приєднуватися до так званої «установи РФ». Він обіцяв потенційним кандидатам зарплату в рублях і лояльне ставлення росіян.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався уникнути правосуддя, постійно змінюючи місця проживання.

Правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка і затримали його. Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон із доказами його злочинів.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 і ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Херсоні правоохоронці затримали місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню, а після деокупації планував втекти за кордон.

До слова, за матеріалами СБУ перед законом відповідатимуть двоє колаборантів, які очолили органи окупаційної влади, створені росіянами на Луганщині.

Раніше СБУ оголосила підозру депутатці Держдуми та її спільниці, які вивезли українських дітей до РФ.

Як зазначають правоохоронці, фігурантки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів України.