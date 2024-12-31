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Цьогоріч статки 500 найбагатших людей світу встановили новий рекорд

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Цьогоріч статки 500 найбагатших людей світу встановили новий рекорд
Домінував серед найбагатших людей світу у 2024 році Ілон Маск – наближений до обраного президента США Дональда Трампа
фото: Fortune

Такі статки за розміром подібні до сумарного минулорічного ВВП Німеччини, Японії та Австралії

У 2024 році 500 найбагатших людей світу суттєво збільшили свої статки до рекордного рівня – їхній загальний капітал становить $10 трлн. Лідерами серед мільярдерів стали Ілон Маск, Марк Цукерберг і Дженсен Хуанг. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зростання акцій американських технологічних компаній стало ключовим фактором, що примножив статки цієї трійки, а також таких підприємців, як Ларрі Еллісон, Джефф Безос, Майкл Делл та співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін.

Лише ці вісім «техно-гігантів» збільшили свої статки більш ніж на $600 млрд цього року – це 43% із загального зростання у $1,5 трлн серед 500 найбагатших людей, відстежуваних індексом Bloomberg Billionaires Index.

Проте головним лідером став Маск – так званий «перший друг» новообраного президента Дональда Трампа, який надав безпрецедентну підтримку його переобранню.

Близькі відносини Маска з майбутнім президентом сприяли зростанню вартості його компаній, включаючи Tesla Inc., SpaceX і xAI. Це підняло його статки до безпрецедентних $442,1 млрд – на $213 млрд більше, ніж на початку року.

Різниця у $237 млрд між ним і Безосом станом на 17 грудня стала найбільшою, коли-небудь зафіксованою між першим і другим місцем у рейтингу Bloomberg.

Загалом найбагатші люди світу виграли від фондового ринку, який перевершив очікування у 2024 році. Індекс S&P 500 виріс на 24% до понеділка завдяки невеликій групі акцій, відомій як «Сімка чудес», до якої входять Tesla Маска, Meta Цукерберга та Nvidia Хуанга. Вони забезпечили понад половину прибутковості індексу.

Загальна вартість статків, які відстежує індекс Bloomberg Billionaires, склала $9,8 трлн на момент закриття торгів у понеділок, трохи знизившись із піку $10,1 трлн 11 грудня через розпродаж після Різдва. Ці статки за розміром порівнянні із сумарним ВВП Німеччини, Японії та Австралії минулого року, згідно з даними Світового банку.

До слова, індекс S&P 500 (фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію) піднявся на 24% за останні 12 місяців завдяки інтересу до акцій великих технологій, який підживлює штучний інтелект

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Теги: Google Tesla Ілон Маск SpaceX штучний інтелект Джефф Безос Марк Цукерберг

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