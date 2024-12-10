OpenAI запустила нейромережу Sora, яка перетворює текст у відео

Усі згенеровані відео матимуть водяні знаки і позначку про те, що вони створені штучним інтелектом

Інструмент Sora дозволить створювати відео тривалістю до 20 секунд за допомогою технологій штучного інтелекту

OpenAI представила нову модель штучного інтелекту Sora, яка перетворює текст у відео. Її роботу вперше продемонстрували в лютому цього року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Основною функцією Sora є створення відео за простими запитами. OpenAI значно покращила швидкість і зменшила вартість використання моделі. Додали також кілька нових функцій, серед яких:

Storyboard – дозволяє створювати декілька відео та об’єднувати їх у єдиний ролик за допомогою інтерактивної шкали часу, як у професійних редакторах відео (наприклад, Adobe Premiere Pro).

Стрічка творчості – дасть змогу користувачам публікувати свої відео, створені у Sora, переглядати приклади інших, бачити запити, за якими створені відео, і модифікувати їх для власних потреб.

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Користувачі можуть створювати відео за текстовими запитами, змінювати стиль роликів за допомогою інструмента Remix і об’єднувати кліпи з функцією Storyboard. Sora також пропонує готові стилі. Відео можна обрізати, повторювати створені відео та обирати з трьох форматів: вертикальний, горизонтальний і квадратний.

Доступ до генерації відео через Sora мають користувачі платних підписок OpenAI:

ChatGPT Plus ($20/місяць): Дозволяє створювати до 50 відео на місяць тривалістю до п'яти секунд із роздільною здатністю до 720p.

ChatGPT Pro ($200/місяць): Дає змогу створювати довші відеоролики тривалістю до 20 секунд із роздільною здатністю до 1080p, а також генерувати до п’яти варіацій одного запиту. Ліміт становить 500 відео на місяць.

Без підписки користувачі можуть лише переглядати стрічку творчості, не створюючи власних відео.

Варто зазначити, що для захисту в усі генеровані відео додають водяні знаки і C2PA метадані. Крім того, OpenAI встановила суворі правила використання, заборонила контент із неповнолітніми, насильством і порушенням авторських прав. Компанія також попереджає про потенційні помилки в роботі системи на поточному етапі релізу і чекає на зворотний зв'язок від користувачів.

Нагадаємо, OpenAI (розробники ChatGPT) презентували Sora. Розробники навчили свою нову модель перетворювати текстові інструкції на відео – реалістичні та деталізовані сцени, виконані точно у відповідності із запитом. Sora здатна створювати складні сцени з кількома персонажами, певними типами руху та точними деталями об'єкта та фону.

Як повідомлялося, до 2027 року в Європі буде ліквідовано 83 млн робочих місць, ключовою причиною таких змін стане штучний інтелект, що стрімко розвивається.

До слова, результати нового дослідження засвідчили, що жарти, згенеровані штучним інтелектом, викликають більше сміху, ніж ті, які створюють люди.