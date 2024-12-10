Головна Техно HiTech
search button user button menu button

OpenAI запустила нейромережу Sora, яка перетворює текст у відео

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
OpenAI запустила нейромережу Sora, яка перетворює текст у відео
Усі згенеровані відео матимуть водяні знаки і позначку про те, що вони створені штучним інтелектом
скріншот з відео

Інструмент Sora дозволить створювати відео тривалістю до 20 секунд за допомогою технологій штучного інтелекту

OpenAI представила нову модель штучного інтелекту Sora, яка перетворює текст у відео. Її роботу вперше продемонстрували в лютому цього року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Основною функцією Sora є створення відео за простими запитами. OpenAI значно покращила швидкість і зменшила вартість використання моделі. Додали також кілька нових функцій, серед яких:

  • Storyboard – дозволяє створювати декілька відео та об’єднувати їх у єдиний ролик за допомогою інтерактивної шкали часу, як у професійних редакторах відео (наприклад, Adobe Premiere Pro).
  • Стрічка творчості – дасть змогу користувачам публікувати свої відео, створені у Sora, переглядати приклади інших, бачити запити, за якими створені відео, і модифікувати їх для власних потреб.

Користувачі можуть створювати відео за текстовими запитами, змінювати стиль роликів за допомогою інструмента Remix і об’єднувати кліпи з функцією Storyboard. Sora також пропонує готові стилі. Відео можна обрізати, повторювати створені відео та обирати з трьох форматів: вертикальний, горизонтальний і квадратний.

Доступ до генерації відео через Sora мають користувачі платних підписок OpenAI:

  • ChatGPT Plus ($20/місяць): Дозволяє створювати до 50 відео на місяць тривалістю до п'яти секунд із роздільною здатністю до 720p.
  • ChatGPT Pro ($200/місяць): Дає змогу створювати довші відеоролики тривалістю до 20 секунд із роздільною здатністю до 1080p, а також генерувати до п’яти варіацій одного запиту. Ліміт становить 500 відео на місяць.

Без підписки користувачі можуть лише переглядати стрічку творчості, не створюючи власних відео.

Варто зазначити, що для захисту в усі генеровані відео додають водяні знаки і C2PA метадані. Крім того, OpenAI встановила суворі правила використання, заборонила контент із неповнолітніми, насильством і порушенням авторських прав. Компанія також попереджає про потенційні помилки в роботі системи на поточному етапі релізу і чекає на зворотний зв'язок від користувачів.

Нагадаємо, OpenAI (розробники ChatGPT) презентували Sora. Розробники навчили свою нову модель перетворювати текстові інструкції на відео – реалістичні та деталізовані сцени, виконані точно у відповідності із запитом. Sora здатна створювати складні сцени з кількома персонажами, певними типами руху та точними деталями об'єкта та фону. 

Як повідомлялося, до 2027 року в Європі буде ліквідовано 83 млн робочих місць, ключовою причиною таких змін стане штучний інтелект, що стрімко розвивається.

До слова, результати нового дослідження засвідчили, що жарти, згенеровані штучним інтелектом, викликають більше сміху, ніж ті, які створюють люди.

Читайте також:

Теги: технології штучний інтелект відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карлсон: «Вчора ми повернулися до Москви, щоб взяти інтерв’ю у міністра закордонних справ Росії»
Американський пропагандист Карлсон повернувся у Москву: з ким він говоритиме цього разу
4 грудня, 11:33
Microsoft стане об'єктом нового розслідування
США розпочали масштабне розслідування щодо Microsoft
28 листопада, 14:03
Компанія Nissan може зникнути через 12-14 місяців
Компанія Nissan за рік може зникнути – Financial Times
28 листопада, 11:04
Небезпечні м'ячики. Рятувальники попередили, що треба оминати на вулицях
Небезпечні м'ячики. Рятувальники попередили, що треба оминати на вулицях
28 листопада, 06:10
ЄС планує запровадити санкції щодо 45 нафтових російських танкерів
ЄС потужно вдарить санкціями по танкерах Росії – Bloomberg
26 листопада, 08:21
У Туреччині незадоволені рішенням влади протестувальники розпалили на вулицях багаття
У Туреччині незадоволені рішенням влади протестувальники розпалили на вулицях багаття
22 листопада, 23:01
За безпеку Трампа відповідає собака-робот
Будинок Трампа почав охороняти пес-робот
19 листопада, 20:06
В окупованому Криму впав міст над залізничною колією: є постраждалі
В окупованому Криму впав міст над залізничною колією: є постраждалі
14 листопада, 01:14
Експерт: Кожен «шахед» програмується перед вильотом з низкою контрольних точок, що дозволяє йому маневрувати та діяти в нинішніх умовах
Гурток «юних техніків». Фахівець розповів, хто конструює нові російські дрони
11 листопада, 12:30

HiTech

OpenAI запустила нейромережу Sora, яка перетворює текст у відео
OpenAI запустила нейромережу Sora, яка перетворює текст у відео
Німеччина і США створюють універсальне програмне забезпечення для українських дронів – FT
Німеччина і США створюють універсальне програмне забезпечення для українських дронів – FT
В Україні представили найкращі рішення для вогнезахисту об'єктів критичної інфраструктури
В Україні представили найкращі рішення для вогнезахисту об'єктів критичної інфраструктури
Влада США заборонить TikTok? Суд підтримав закон, який вимагає продажу платформи
Влада США заборонить TikTok? Суд підтримав закон, який вимагає продажу платформи
Китайські вчені вигадали, як зробити людину-невидимку
Китайські вчені вигадали, як зробити людину-невидимку
Найбільший металургійний холдинг України почав використовувати штучний інтелект
Найбільший металургійний холдинг України почав використовувати штучний інтелект

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
119K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
55K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
12K
Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві
9239
«Грузинська мрія» планує позбавити Саломе Зурабішвілі держохорони

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua