Головна Техно Девайси
search button user button menu button

WhatsApp готує оновлення інтерфейсу для Android

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
WhatsApp готує оновлення інтерфейсу для Android
WhatsApp готує оновлення
колаж: glavcom.ua

Популярний месенджер готується до чергової радикальної перебудови свого візуального простору та логіки навігації

Розробники з компанії Meta працюють над новим масштабним оновленням інтерфейсу WhatsApp для операційної системи Android, ключовим елементом якого має стати поява окремої вкладки «Contacts». Цей крок покликаний змінити спосіб пошуку співрозмовників усередині програми та зробити взаємодію користувачів більш динамічною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на wabetainfo.

Зміни зумовлені тим, що додаток поступово перевантажується новими інструментами штучного інтелекту та медіафункціями, тому команді розробників доводиться шукати свіжі архітектурні рішення для збереження простоти й зручності використання.

WhatsApp готує оновлення інтерфейсу для Android фото 1

Нова вкладка, за даними інсайдерів, може з’явитися в нижній панелі навігації. У ній користувачі бачитимуть контакти, які зараз онлайн або нещодавно були активні. При цьому люди, що приховали статус «в мережі» або останнє відвідування, у цьому списку відображатися не будуть.

Паралельно WhatsApp продовжує перебудову інтерфейсу: раніше було додано окремий розділ для інструментів Meta AI, статуси перенесено у верхню частину списку чатів, а також тестуються нові фільтри каналів у вкладці переписок. Усі ці зміни спрямовані на спрощення навігації та звільнення місця для нових функцій.

Наразі розробники розглядають різні варіанти структури додатка. Серед них – можливе видалення або заміна вкладки Meta AI на розділ Contacts, однак остаточного рішення поки немає.

Функція перебуває на етапі розробки і ще не доступна навіть у бета-версії. Терміни її релізу в стабільній версії WhatsApp наразі не оголошені.

Нагадаємо, про розширення можливостей додатка WhatsApp повідомили в офіційному блозі компанії. Розробники зосередилися на найбільш затребуваних запитах користувачів: від оптимізації пам’яті пристрою до інтеграції Meta AI. 

Читайте також:

Теги: WhatsApp смартфон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Apple випустила iOS 26.5.1
Apple випустила оновлення iOS: що чекати власникам iphone 17
2 червня, 23:34
Невдовзі з ринку взагалі можуть повністю зникнути ходові моделі вартістю нижче $150
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
1 червня, 13:48
Apple готує для Pro-моделей iPhone 18 одне з найпомітніших оновлень камери
Apple готує оновлення камер в iPhone 18 Pro
30 травня, 16:10
Серія Xiaomi 17T в Україні: Майстер телефото тепер у двох форматах
Серія Xiaomi 17T в Україні: Майстер телефото тепер у двох форматах Реклама
28 травня, 17:00
За останні роки Apple перетворила звичайні навушники на складний гаджет
Apple готує новий дизайн: що зміниться
26 травня, 10:36
Смартфони тепер можуть розпізнавати об’єкти поза зоною видимості
Звичайні смартфони отримали функцію, яка раніше була лише у спецслужб
25 травня, 14:46

Девайси

Інженер створив систему штучного інтелекту, яка автоматично вистежує та спалює комарів
Інженер створив систему штучного інтелекту, яка автоматично вистежує та спалює комарів
WhatsApp готує оновлення інтерфейсу для Android
WhatsApp готує оновлення інтерфейсу для Android
Apple випустила оновлення iOS: що чекати власникам iphone 17
Apple випустила оновлення iOS: що чекати власникам iphone 17
Nvidia випустила чіп для використання штучного інтелекту в персональних комп'ютерах
Nvidia випустила чіп для використання штучного інтелекту в персональних комп'ютерах
Apple хоче захопити ринок окулярів, як колись годинників
Apple хоче захопити ринок окулярів, як колись годинників
Apple готує оновлення камер в iPhone 18 Pro
Apple готує оновлення камер в iPhone 18 Pro

Новини

На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Сьогодні, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Сьогодні, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua