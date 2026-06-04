WhatsApp готує оновлення інтерфейсу для Android

Популярний месенджер готується до чергової радикальної перебудови свого візуального простору та логіки навігації

Розробники з компанії Meta працюють над новим масштабним оновленням інтерфейсу WhatsApp для операційної системи Android, ключовим елементом якого має стати поява окремої вкладки «Contacts». Цей крок покликаний змінити спосіб пошуку співрозмовників усередині програми та зробити взаємодію користувачів більш динамічною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на wabetainfo.

Зміни зумовлені тим, що додаток поступово перевантажується новими інструментами штучного інтелекту та медіафункціями, тому команді розробників доводиться шукати свіжі архітектурні рішення для збереження простоти й зручності використання.

Нова вкладка, за даними інсайдерів, може з’явитися в нижній панелі навігації. У ній користувачі бачитимуть контакти, які зараз онлайн або нещодавно були активні. При цьому люди, що приховали статус «в мережі» або останнє відвідування, у цьому списку відображатися не будуть.

Паралельно WhatsApp продовжує перебудову інтерфейсу: раніше було додано окремий розділ для інструментів Meta AI, статуси перенесено у верхню частину списку чатів, а також тестуються нові фільтри каналів у вкладці переписок. Усі ці зміни спрямовані на спрощення навігації та звільнення місця для нових функцій.

Наразі розробники розглядають різні варіанти структури додатка. Серед них – можливе видалення або заміна вкладки Meta AI на розділ Contacts, однак остаточного рішення поки немає.

Функція перебуває на етапі розробки і ще не доступна навіть у бета-версії. Терміни її релізу в стабільній версії WhatsApp наразі не оголошені.

Нагадаємо, про розширення можливостей додатка WhatsApp повідомили в офіційному блозі компанії. Розробники зосередилися на найбільш затребуваних запитах користувачів: від оптимізації пам’яті пристрою до інтеграції Meta AI.