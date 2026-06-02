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Apple випустила оновлення iOS: що чекати власникам iphone 17

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Apple випустила оновлення iOS: що чекати власникам iphone 17
Apple випустила iOS 26.5.1
фото: BGR
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Технологічний гігант Apple оперативно відреагував на серйозний збій, який застав зненацька власників найновіших флагманів

Усього за три тижні після релізу глобальної iOS 26.5 розробники компанії Apple випустили екстрене точкове оновлення під номером 26.5.1. Цей апдейт створений спеціально для лінійки iPhone 17 та надтонких iPhone Air, оскільки саме ці моделі раптово втрачали здатність приймати живлення через кабель після максимального спустошення акумулятора.

Проблема набула розголосу коли перші покупці преміальних девайсів почали масово скаржитися на форумах, що їхні гаджети «перетворювалися на цеглину» і відмовлялися реагувати на фірмові дротові зарядні пристрої. Єдиним тимчасовим порятунком для користувачів залишалися бездротові магнітні док-станції. Екстрений випуск виправлення став логічним кроком Apple, спрямованим на ліквідацію репутаційних ризиків якраз напередодні масштабного анонсу наступного покоління операційної системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BGR.

Згідно з супровідними примітками Apple до релізу, «це оновлення усуває проблему для невеликої кількості користувачів, яка може перешкоджати дротовому заряджанню на моделях iPhone Air та iPhone 17, коли акумулятор майже розряджений».

Проте журналісти та мережеві аналітики звернули увагу на помітне згладжування формулювань з боку Купертіно. У той час як компанія заявляє про збої при «майже розрядженому» акумуляторі, реальні скарги в інтернеті свідчать про значно жорсткіший сценарій. Смартфони блокували саме дротове підключення тоді, коли індикатор заряду падав до абсолютного нуля і телефон повністю вимикався. Бездротове відновлення енергії залишалося єдиним робочим методом «реанімації» флагманів до виходу нинішнього програмного патчу.

Власникам моделей iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone Air рекомендують не зволікати з інсталяцією, щоб уникнути неприємних сюрпризів у дорозі чи за відсутності бездротової зарядки. Процес встановлення стандартний: необхідно перейти в застосунок «Параметри», обрати розділ «Загальні», а далі натиснути на «Оновлення ПЗ».

Наразі інженери Apple паралельно проводять закрите тестування гілки iOS 26.6, проте експерти впевнені, що вона матиме виключно технічний характер і не принесе нових функцій. Справа в тому, що базовий пакет інновацій користувачі вже отримали в недавній iOS 26.5, яка містила:

  • Впровадження наскрізного шифрування для повідомлень нового стандарту RCS;
  • Появу інтелектуальних рекомендованих місць у фірмовій навігації Apple Maps;
  • Розширені та зручніші опції для швидкої міграції персональних даних з платформи Android;
  • Нові алгоритми «магічного сполучення» аксесуарів та додаткові варіанти покупок в App Store.

Поспіх із випуском мінорного патчу 26.5.1 цілком виправданий: рівно за тиждень стартує щорічна Всесвітня конференція розробників (WWDC 2026), де Apple презентує абсолютно нову iOS 27. Ця система має стати головним плацдармом для глобального розгортання екосистеми штучного інтелекту Apple Intelligence.

Нагадаємо, американська корпорація Apple відклала запуск своїх перших розумних окулярів зі штучним інтелектом. За новими планами компанії, презентація пристрою відбудеться пізніше, ніж очікувалося раніше. 

Спочатку Apple планувала представити розумні окуляри під кодовою назвою N50 наприкінці 2026 року, а постачання пристрою покупцям розпочати вже на початку 2027 року.

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Теги: Apple смартфон

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