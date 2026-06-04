Інженер створив систему штучного інтелекту, яка автоматично вистежує та спалює комарів

Традиційні методи боротьби з настирливими комахами можуть відійти у минуле завдяки високим технологіям

Талановитий інженер у галузі комп’ютерного зору та робототехніки Стівен Ченг розробив інноваційний пристрій, який використовує штучний інтелект для виявлення та радикального знищення комарів у режимі реального часу. Озброєна справжньою лазерною гарматою, ця система здатна за одну ніч повністю зачистити приміщення від крилатих шкідників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SlashGear.

На проектування та запуск «ідеального знищувача комарів» Стівен Ченг витратив чотири місяці напруженої роботи. Процес розробки складався з кількох складних етапів:

Збір даних: Інженер використав цифрову дзеркальну камеру (DSLR) з об’єктивом високого збільшення, щоб зробити тисячі знімків комах під різними кутами.

Навчання нейромережі: Завдяки глибокому навчанню (Deep Learning) модель штучного інтелекту навчилася безпомилково ідентифікувати комарів серед інших об'єктів у кімнаті.

Автоматичне наведення: Як тільки камера фіксує рух, АІ-модель миттєво підтверджує присутність цілі, а спеціальні приводи наводять лазерну гармату на комаху та здійснюють постріл, який «миттєво спалює» шкідника на льоту.

Результатами першого повноцінного бойового чергування винахідник поділився у соціальній мережі X: «Я успішно знищив усіх комарів, знайдених у моїй резиденції».

Використання бойових лазерів у житлових кімнатах несе серйозні ризики для зору людей та домашніх тварин, а також загрожує випадковим займанням предметів інтер'єру. Ченг передбачив цей фактор і реалізував у пристрої надійний багаторівневий протокол безпеки.

Конструкція оснащена другою, додатковою ширококутною камерою, яка безперервно сканує навколишній простір. Якщо в полі зору системи під час полювання з'являється людина, домашній улюбленець або будь-які легкозаймисті матеріали, штучний інтелект блокує роботу лазера, повністю виключаючи можливість травмування чи пожежі.

Для очищення кімнат від комах, які все ж пробралися всередину, фахівці рекомендують застосовувати сертифіковані інсектициди, ультразвукові відлякувачі або спеціальні клейкі пастки. Якщо ж біологічна загроза на подвір'ї чи в будинку вийшла з-під контролю, найкращим рішенням буде відмовитися від самодіяльності та викликати професійну службу боротьби зі шкідниками.

Нагадаємо, корпорація Google звернулася по офіційне погодження до федеральних регуляторів США із запитом на проведення масштабного біологічного експерименту. Проєкт передбачає випуск на волю десятків мільйонів спеціально вирощених у лабораторії комах.