Польський уряд заборонив школярам використовувати смартфони

Заборона на смартфони у школах розповсюджується на час уроків та перерв

Кабінет міністрів Польщі ухвалив комплексний пакет законопроєктів, спрямованих на захист дітей в інтернеті. Одним із найрезонансніших рішень у межах цієї ініціативи стала загальнонаціональна заборона на використання мобільних телефонів та інших персональних гаджетів у початкових школах країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Нововведення покликане повернути фокус уваги школярів на живі соціальні контакти, підтримати психоемоційний розвиток та усунути фактори хронічної відволіченості від навчального процесу. Про радикальні кроки польського уряду розповів віцепрем’єр-міністр з цифровізації Кшиштоф Гавковський. Він підкреслив, що ухвалений урядовий пакет документів вирішує комплексні проблеми безпеки дітей у віртуальному просторі. Окрім обмеження девайсів безпосередньо у класах, держава прискорює блокування незаконних матеріалів (педофілії, кібербулінгу, крадіжки особистих даних) та суттєво ускладнює доступ неповнолітніх до онлайн-порнографії.

Урядовець навів тривожну статистику: середній вік першого знайомства дитини з порнографічним контентом у Польщі зараз становить менше ніж 11 років.

«Ми не можемо залишатися байдужими до цього. Запроваджуємо ефективну та повністю анонімну перевірку віку, не порушуючи приватності. Держава не знатиме, які вебсайти відвідують громадяни. Сервіси не отримуватимуть персональних даних користувачів. Ми лише підтверджуємо повноліття, нічого більше», – наголосив очільник міністерства.

Як зазначив Гавковський, один із проєктів має на меті запровадити правила, які нададуть школам більшу свободу в обмеженні використання смартфонів під час занять.

«Ми хочемо підтримувати стосунки з однолітками та розвиток молоді, а не залежність від екранів та нескінченних сповіщень», – сказав він.

Заборона набуде чинності 1 вересня, з початку нового навчального року. Вона стосуватиметься використання мобільних телефонів як під час уроків, так і на перервах. У міністерстві освіти додали, що заборона стосуватиметься і державних, і приватних шкіл, а також охоплюватиме інші пристрої, які використовують для запису звуку та зображення.

Винятки стосуться випадків, пов’язаних зі здоров’ям і безпекою, і якщо вчитель вирішить, що використання телефону необхідне для навчального чи освітнього процесу, такі дії можуть бути можливими.

Очільниця польського міністерства освіти наголосила, що заборону запровадять «після чіткого схвалення вчителів». Вона зазначила, що такі правила вже діють у понад 50% шкіл, а дослідження показують, що 85% громадськості підтримує це рішення.

Нагадаємо, російські спецслужби втягують українських підлітків у збір розвідувальної інформації та диверсії через онлайн-ігри, месенджери і соціальні мережі – і діти нерідко навіть не здогадуються, на кого працюють.