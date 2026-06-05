Apple видалила російський месенджер Max з App Store

Компанія вперше пояснила причину блокування сервісу, який у Росії просували як заміну Telegram та WhatsApp.

Американська корпорація Apple підтвердила, що видалила російський месенджер Max із магазину застосунків App Store через санкційні обмеження. Про це повідомляє «Главком» з посилання на російську службу BBC.

Apple не пояснила, які саме санкції стали підставою

У корпорації зазначили, що дотримуються законодавства та санкційних вимог у всіх країнах, де здійснюють діяльність. Саме тому застосунок був видалений із платформи.

Водночас у компанії не уточнили, які саме санкції стали підставою для такого рішення. Про зникнення месенджера Max з App Store стало відомо 3 червня. Після цього компанія VK, яка займається розвитком сервісу, повідомила про звернення до Apple з проханням надати офіційні роз'яснення та допомогти відновити доступність застосунку.

Користувачів попередили про проблеми зі сповіщеннями

У VK наголосили, що користувачі, які вже встановили Max на свої пристрої, можуть продовжувати ним користуватися. Наступного дня розробники сервісу попередили про нові проблеми для власників пристроїв Apple. Зокрема, після видалення застосунку з App Store користувачі можуть не отримувати сповіщення про нові повідомлення та вхідні дзвінки.

У компанії рекомендували не видаляти месенджер із телефону та періодично відкривати його вручну, щоб перевіряти наявність нових повідомлень.

Чому Max критикували експерти

Месенджер Max був представлений у березні 2025 року. Його розробники заявляли, що сервіс має стати альтернативою Telegram і WhatsApp для російських користувачів.

Проєкт активно підтримували російська влада та державні структури на тлі спроб обмежити роботу західних платформ для обміну повідомленнями. Однак попри масштабну інформаційну кампанію сервіс так і не здобув широкої популярності серед користувачів.

Експерти та користувачі неодноразово звертали увагу на відсутність у Max низки базових механізмів захисту. Зокрема, сервіс не пропонував наскрізного шифрування листування, секретних чатів, повідомлень із автоматичним видаленням та двофакторної автентифікації.

Нагадаємо, що у Росії школярів, студентів і батьків змушують встановлювати державний месенджер Max під загрозою недопуску до навчання або ігнорування офіційної комунікації.