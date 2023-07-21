Уряд погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для дронів: деталі

Рішення уряду встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотників. Проєкт розрахований на два роки, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Погоджено пропозицію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом 2-х років експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем» – написав він.

Рішення уряду встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.

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Раніше повідомлялося, що уряд розподілив 23,7 млрд грн на відбудову України.