Microsoft визначила, які професії під загрозою зникнення через ШІ

Рейтинг вразливості до ШІ

Дослідники з Microsoft спробували визначити, які професії є найбільш та найменш вразливими до заміни генеративним штучним інтелектом. Результати, викладені в ще не рецензованій науковій роботі, є невтішними для тих, хто насолоджується перевагами комфортної офісної роботи, пише Futurism, передає «Главком».

Команда проаналізувала анонімні розмови користувачів з чат-ботом Microsoft Bing Copilot і дійшла висновку, що найчастіше ШІ використовується для завдань, пов’язаних із наданням інформації, написанням текстів, навчанням та консультуванням. На основі цих даних було створено «оцінку застосовності ШІ», що кількісно визначає вразливість кожної професії.

Згідно з аналізом, до професій, які найімовірніше будуть автоматизовані, належать:

перекладачі;

історики;

торгові представники;

письменники;

оператори служби підтримки.

Натомість найбезпечнішими від автоматизації є професії, пов’язані з фізичною працею:

оператори важкої техніки;

прибиральники;

покрівельники;

масажисти;

мийники посуду.

Головний висновок полягає в тому, що низькооплачувана ручна праця є набагато менш вразливою, ніж робота, що відповідає «експертизі» великих мовних моделей.

Однак до цих результатів варто ставитися з певною часткою скептицизму. По-перше, Microsoft має величезні інвестиції у сферу ШІ, що може спонукати дослідників перебільшувати можливості технології.

По-друге, самі автори визнають, що їхні дані не свідчать про те, що ШІ може виконувати всі робочі завдання будь-якої професії. Це пояснює, чому такі професії, як історики чи письменники, отримали високі бали, незважаючи на те, що вони значною мірою покладаються на людську інтуїцію, експертизу та роботу з суперечливою інформацією. Не варто забувати і про схильність ШІ «галюцинувати», тобто вигадувати факти.

Представники Microsoft, зокрема старший науковий співробітник Кіран Томлінсон, наголошують, що їхнє дослідження показує, як ШІ може змінити виконання роботи, а не забрати робочі місця. Вони наводять класичну аналогію з банкоматами, які автоматизували основне завдання касирів, але призвели до збільшення їхньої кількості, оскільки касири переключилися на консультування клієнтів.

Проте не всі в індустрії намагаються пом’якшити удар. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман попереджав, що цілі категорії робочих місць, як-от служба підтримки, можуть «просто повністю зникнути». Інший керівник, Елайджа Кларк, відкрито заявив, що він «надзвичайно схвильований» можливостями ШІ і вже звільняв співробітників через нього.

Таким чином, хоча дослідження Microsoft дає цікаве уявлення про те, як люди використовують чат-ботів, воно є лише «знімком у часі». Технологія продовжує розвиватися, і те, як саме зміниться ринок праці в найближчі роки, залишається одним з найважливіших питань нашого часу.