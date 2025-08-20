Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Дубаї банда викрала діамант вартістю $25 млн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Дубаї банда викрала діамант вартістю $25 млн
За словами поліції, великий діамант вагою 21,25 карата «відрізняється винятковою чистотою, симетрією та поліруванням»
фото: Williamson Pink Star (ілюстративне)

Злодії видавали себе за заможних дилерів, орендуючи розкішні автомобілі та проводячи зустрічі в елітних готелях

У Дубаї поліція знайшла рожевий діамант вартістю $25 млн, який викрали злочинці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Цей «винятково» рідкісний діамант був викрадений з ювелірного магазину злодіями, які видавали себе за посередників потенційного покупця. За словами поліції, великий діамант вагою 21,25 карата «відрізняється винятковою чистотою, симетрією та поліруванням» і має унікальний рейтинг чистоти.

Рідкість діаманта зробила його привабливою ціллю для банди, яка, за словами поліції, понад рік готувалася до викрадення каменю.

Відстеживши прибуття діаманта до Дубая з Європи, банда розробила «складний план» його викрадення. Злодії видавали себе за заможних дилерів, орендуючи розкішні автомобілі та проводячи зустрічі в елітних готелях. Вони навіть найняли експерта з діамантів, щоб підтвердити справжність каменю, повідомила поліція.

У Дубаї банда викрала діамант вартістю $25 млн фото 1

«Врешті-решт, банда заманила торговця до вілли під приводом познайомити його з «покупцем», – йдеться в заяві поліції. «Як тільки діамант був винесений, вони схопили його і втекли».

Однак поліція швидко встановила особи трьох підозрюваних, розшукала їх і заарештувала, вилучивши діамант до того, як його встигли вивезти з Дубая. Ювелір сказав, що швидкість реакції влади була «вражаючою».

«На мій подив, наступного ранку вони зателефонували і повідомили, що підозрювані заарештовані, а діамант повернуто», – сказав він у заяві поліції, після чого закликав інших учасників діамантової торгівлі дотримуватися офіційних правил безпеки, встановлених владою Дубая.

За останні роки Дубай став світовим центром торгівлі діамантами, частково завдяки мінімальним податковим вимогам і зручному розташуванню між країнами-виробниками в Африці та основними ринками збуту, такими як Індія.

До слова, у німецькому місті Шпайхінген 51-річній місцевій мешканці висунуто обвинувачення у крадіжці 40 літрів дощової води у її 38-річної сусідки. За повідомленням газети Die Welt, інцидент стався близько 4 години ранку, коли жінка здійснила дві «ходки» до дощової бочки, розташованої на сусідській ділянці.

Читайте також:

Теги: викрадення ОАЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дружина посла Балануци Ольга Мельник має нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах
Новий український посол їде в Емірати, бо має там нерухомість?
26 липня, 14:18
Продавці ставлять на прилавок обмежену кількість кави
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
23 липня, 09:43
За скоєне організатору загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
Поліція затримала вимагачів, що викрали 24-річного киянина заради вигаданого боргу
23 липня, 13:07
За вкрадені кошти можна було купити понад 600 сучасних безпілотників для фронту
Шахрайку, яка привласнила 50 млн грн донатів на ЗСУ, екстрадували з ОАЕ в Україну
23 липня, 12:07
За повідомленням ЗМІ, Трамп та Путін можуть зустрітись вже наступного тижня
Стало відоме можливе місце для зустрічі Путіна та Трампа
8 серпня, 00:57
Італія є абсолютним лідером за кількістю кишенькових злодіїв
Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками
5 серпня, 15:12
Париж втрачає привабливий статус серед туристів
Великі черги і скрізь злодії: популярне туристичне місто руйнує свій імідж
11 серпня, 18:37
РФ та Білорусь можуть визнати спонсорами тероризму
Через викрадення українських дітей РФ та Білорусь хочуть визнати спонсорами тероризму
18 серпня, 04:25
Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет 
Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет 
Вчора, 05:04

Соціум

У Дубаї банда викрала діамант вартістю $25 млн
У Дубаї банда викрала діамант вартістю $25 млн
Трамп відмовився від відпустки через Україну
Трамп відмовився від відпустки через Україну
Скільки країн готові направити свої війська в Україну: відповідь Bloomberg 
Скільки країн готові направити свої війська в Україну: відповідь Bloomberg 
У Нігерії терористи вбили десятки вірян у мечеті
У Нігерії терористи вбили десятки вірян у мечеті
Трамп подякував українському воїну Картавцеву за передану йому ключку для гольфу (відео)
Трамп подякував українському воїну Картавцеву за передану йому ключку для гольфу (відео)
Росія вдосконалює свою зброю: на «шахедах» виявлено нові компоненти
Росія вдосконалює свою зброю: на «шахедах» виявлено нові компоненти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
8542
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
2064
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1664
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1646
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua