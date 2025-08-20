У Дубаї банда викрала діамант вартістю $25 млн

Злодії видавали себе за заможних дилерів, орендуючи розкішні автомобілі та проводячи зустрічі в елітних готелях

У Дубаї поліція знайшла рожевий діамант вартістю $25 млн, який викрали злочинці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Цей «винятково» рідкісний діамант був викрадений з ювелірного магазину злодіями, які видавали себе за посередників потенційного покупця. За словами поліції, великий діамант вагою 21,25 карата «відрізняється винятковою чистотою, симетрією та поліруванням» і має унікальний рейтинг чистоти.

Рідкість діаманта зробила його привабливою ціллю для банди, яка, за словами поліції, понад рік готувалася до викрадення каменю.

Відстеживши прибуття діаманта до Дубая з Європи, банда розробила «складний план» його викрадення. Злодії видавали себе за заможних дилерів, орендуючи розкішні автомобілі та проводячи зустрічі в елітних готелях. Вони навіть найняли експерта з діамантів, щоб підтвердити справжність каменю, повідомила поліція.

«Врешті-решт, банда заманила торговця до вілли під приводом познайомити його з «покупцем», – йдеться в заяві поліції. «Як тільки діамант був винесений, вони схопили його і втекли».

Однак поліція швидко встановила особи трьох підозрюваних, розшукала їх і заарештувала, вилучивши діамант до того, як його встигли вивезти з Дубая. Ювелір сказав, що швидкість реакції влади була «вражаючою».

«На мій подив, наступного ранку вони зателефонували і повідомили, що підозрювані заарештовані, а діамант повернуто», – сказав він у заяві поліції, після чого закликав інших учасників діамантової торгівлі дотримуватися офіційних правил безпеки, встановлених владою Дубая.

За останні роки Дубай став світовим центром торгівлі діамантами, частково завдяки мінімальним податковим вимогам і зручному розташуванню між країнами-виробниками в Африці та основними ринками збуту, такими як Індія.

