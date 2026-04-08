Безпекові домовленості. Зеленський анонсував нові зустрічі в Європі

Президент: Україна готова працювати з усіма партнерами й надалі, щоб безпека була, і була більшою

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення США зробити ставку на дипломатичне врегулювання ситуації навколо Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента наприкінці 1505-го дня війни.

«Сьогодні США перейшли до дипломатії в ситуації навколо Ірану, і світ це підтримує. Припинення вогню завжди додає можливостей дипломатії та повинне передувати справжньому закінченню війни. Україна з такою ж позицією завжди підходила до війни цієї – Росії проти України. Звісно, непросто це реалізувати, і зараз на Близькому Сході ще потрібні зусилля, щоб стабілізувати припинення вогню, щоб воно спрацювало. Але зрештою мета у всіх має бути одна, а саме – більше безпеки», – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що навіть оголошення про припинення вогню позитивно вплинуло на ринки – ціни на нафту знизилися. За його словами, це також є сигналом щодо Росії: окрім санкцій, діятимуть і інші інструменти впливу.

«Війна нікому не потрібна. І важливо, щоб тепер не тільки країни Близького Сходу, не тільки Затока, але і Європа, і інші ключові частини світу зробили правильні висновки, саме безпекові висновки, після того, що сталося. Потрібно більше двосторонньої безпекової взаємодії між країнами – із тими, хто дійсно вміє захищати життя», – підкреслив Зеленський.

Глава України підсумував: «Зараз увесь світ побачив, наскільки кожна країна залежить від того, що відбувається в одному регіоні. Вартість життя від цього залежить – усі ціни на базові енергоресурси. Не варто перевіряти, що буде, якщо якийсь інший критичний регіон втратить безпеку. Потрібно діяти і взаємодіяти, щоб безпеки додавати. Україна готова працювати з усіма партнерами й надалі, щоб безпека була, і була більшою. Ми готуємо відповідні зустрічі та домовленості у Європі».

Як повідомлялося, США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися.