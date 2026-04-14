«Сумнівів немає». Комаровський поставив діагноз Трампу та назвав головні симптоми хвороби

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Трамп відзначається на своїх публічних виступах неодноразовими прогалинами у пам'яті
Український дитячий лікар та кандидат медичних наук Євген Комаровський назвав діагноз президента США Дональда Трампа. На думку експерта, симптоми хвороби очільника Білого дому очевидні, як і його діагноз. Про це пише «Главком» із посилання на інтерв'ю Комаровського Дмитру Гордону.

За словами Євгена Комаровського, він упевнений в тому, що поведінка та симптоми Дональда Трампа відповідають деменції. «Стареча деменція. У мене жодних особливих сумнівів у цьому немає. Це нормальний діагноз. Він в цьому не винен за великим рахунком. Це очевидно, абсолютно імпульсивна поведінка, коли людина забуває, що вона говорила вчора», – зауважив лікар.

Комаровський пояснив, що поведінка Дональда Трампа демонструє симптоми деменції, одна з них – це короткострокова пам’ять. «Він пам'ятає, хто його образив, його 20 років тому, але не те, що було вчора. Що він писав учора, що він обіцяв учора всьому світу, він уже забув сьогодні», – додав науковець.

Євген Комаровський також згадав про попередника Дональда Трампа – Джо Байдена. За словами лікаря, Байден був здоровий, коли йшов у президенти, однак за чотири роки на посаді його стан змінився. На думку лікаря, президенти у поважному віці є ризиком для своєї країни.

«Він був абсолютно ментально здоровий і за чотири роки перетворився... Але це вік такий, це величезний ризик для країни. Ти досвідчений, ти мудрий, ти літній, ти багато бачив. Будь радником. А президент має не сидіти в кріслі, він повинен носитися, приймати рішення, зустрічатися. Іншого нічого не повинно бути», – висловився медик.

Крім цього, Комаровський додав, що після того, як Трамп покине президентське крісло, США згодом буде соромно за свою владу. Лікар також зізнався, що за можливості прийняв би закон, аби після 70 років «ніхто не мав права ніколи обіймати жодну посаду», яка включає рішення, від яких залежать гроші і життя.

Як повідомляв «Главком», Дональд Трамп раніше заявляв про своє скептичне ставлення до порад лікарів. Попри вікові зміни, він і надалі дотримується власного режиму, пояснюючи це «хорошою генетикою». 

Також повідомлялося, президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження після того, як у нього з’явилися незначні набряки на ногах і синці на руці. Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла, що Трамп пройшов ультразвукове та комплексне судинне обстеження, яке підтвердило наявність порушень у роботі венозної системи. 

Крім цього, у мережі обговорювали червоні плями на долонях Дональда Трампа, на які журналісти та користувачі соцмереж звернули увагу. Так, під час вітання прихильників політик помахав правою рукою і показав плями на вказівному й великому пальцях, а також на верхній частині долоні. До того ж на тілі президента часто можна побачити синці. 

Теги: США Дональд Трамп хвороба Євген Комаровський

