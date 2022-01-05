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    Американці показали безпілотний трактор, що працює автономно (відео, фото)

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    John Deere анонсував безпілотний трактор - Американці показали безпілотний трактор, що працює автономно (відео, фото)
    John Deere анонсував безпілотний трактор
    фото з відкритих джерел

    Американський виробник сільгосптехніки John Deere запускає у виробництво автономну версію трактора 8R

    Відомий виробник агротехніки – американський John Deere – презентував свій перший автономний трактор вже готовий до масового виробництва. Новинку побудовано на базі моделі 8R.

    Трактор оснащено шістьма парами камер, закріплених над кабіною, які мають поле зору у 360 градусів. Зображення з камер обробляється нейронною мережею, яка класифікує кожен піксель та визначає, чи може машина продовжувати рухатися далі чи повинна зупинитися перед перешкодою.

    Крім того, автономний трактор безперервно перевіряє своє положення, переконуючись, що він працює там, де це передбачається. Точність визначення координат становить 2,5 см.

    Трактор керується за допомогою смартфона та програмного забезпечення.

    Виробник каже, фермеру потрібно лише вивезти машину на поле, налаштувати на автономну роботу та провести пальцем зліва направо, щоб запустити трактор. Поки машина працює, фермер може залишити поле, спостерігаючи за станом виконання завдання та статусом трактора з мобільного пристрою.

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    Американці показали безпілотний трактор, що працює автономно (відео, фото)
    Американці показали безпілотний трактор, що працює автономно (відео, фото)
    Американці показали безпілотний трактор, що працює автономно (відео, фото)
    Американці показали безпілотний трактор, що працює автономно (відео, фото)
    Американці показали безпілотний трактор, що працює автономно (відео, фото)
    Американці показали безпілотний трактор, що працює автономно (відео, фото)

    Додаток надає доступ до відео в реальному часі, зображень, даних і показників, а також дозволяє фермеру регулювати швидкість, глибину занурення плуга тощо. У разі будь-яких відхилень у якості роботи або проблем зі станом машини, фермери будуть сповіщені дистанційно і зможуть внести необхідні зміни.

    Поки що виробник не назвав вартість такого комплексу, але запевнив, що виробництво автономних John Deere 8R стартує вже у цьому році.

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    Теги: технології безпілотник
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    Американці показали безпілотний трактор, що працює автономно (відео, фото)