ChatGPT, Gemini чи Copilot: яким є найпопулярніший чат-бот в Україні та світі
В Україні є популярним ChatGPT і 92,61% користувачів штучного інтелекту обирають саме його
У серпні 2025 року ChatGPT від OpenAI зберіг перше місце серед чат-ботів у світі та в Україні. Частка цього сервісу перевищує 80% глобально та 92% в Україні. Дослідники NewsGuard визначили, які чат-боти є найпопулярнішими у світі та Україні, про це пише «Главком».
Найпопулярніші у світі
За даними StatCounter, ChatGPT має 80,92% глобального ринку. У квітні він сягав 84,2%, і навіть після невеликого падіння лишається недосяжним лідером. Друге місце займає Perplexity (9%), який колись досягав 14,1%. Третім став Microsoft Copilot – від 0,3% у березні до стабільних 4-5% влітку. Інші конкуренти (Gemini, Deepseek, Claude) разом мають 5,75%.
Найпопулярніші в Україні
В Україні лідерство ChatGPT ще сильніше – 92,61%. Copilot посідає друге місце (3,01%), а Google Gemini – третє (1,96%).
До слова, дослідження NewsGuard показало, що всі великі чат-боти стали допускати більше неточностей, адже тепер вони частіше відповідають навіть без перевірки інформації.
До слова, новий навчальний рік у пекінських школах розпочався з масштабного впровадження обов'язкових уроків із штучного інтелекту (ШІ).
Раніше стало відомо, що штучний інтелект (ШІ) стрімко змінює ринок праці, змушуючи багатьох замислитися про майбутнє своїх професій. Щоб розібратися в цьому питанні, експерти Microsoft провели дослідження, аналізуючи дані реальних взаємодій користувачів із генеративним ШІ.
Нагадаємо, унікальний експеримент за участю популярних моделей штучного інтелекту (ШІ) показав, що в умовах військового конфлікту більшість із них обирають ескалацію, а не мирні переговори.
Читайте також:
- Україна отримає десятки тисяч систем зі штучним інтелектом для дронів
- Податкова Британії використовує штучний інтелект для слідкування за шахраями
- В Україні з’явилась перша держпослуга зі штучним інтелектом
- ISW повідомляє про російські дрони-перехоплювачі зі штучним інтелектом
- Штучний інтелект робить людей дурнішими: чотири кроки, які збережуть розум
- Штучний інтелект не зміг запобігти ядерній війні. Результати шокуючого експерименту
Коментарі — 0