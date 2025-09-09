ChatGPT, Gemini чи Copilot: яким є найпопулярніший чат-бот в Україні та світі

В Україні є популярним ChatGPT і 92,61% користувачів штучного інтелекту обирають саме його

У серпні 2025 року ChatGPT від OpenAI зберіг перше місце серед чат-ботів у світі та в Україні. Частка цього сервісу перевищує 80% глобально та 92% в Україні. Дослідники NewsGuard визначили, які чат-боти є найпопулярнішими у світі та Україні, про це пише «Главком».

Найпопулярніші у світі

За даними StatCounter, ChatGPT має 80,92% глобального ринку. У квітні він сягав 84,2%, і навіть після невеликого падіння лишається недосяжним лідером. Друге місце займає Perplexity (9%), який колись досягав 14,1%. Третім став Microsoft Copilot – від 0,3% у березні до стабільних 4-5% влітку. Інші конкуренти (Gemini, Deepseek, Claude) разом мають 5,75%.

Найпопулярніші в Україні

В Україні лідерство ChatGPT ще сильніше – 92,61%. Copilot посідає друге місце (3,01%), а Google Gemini – третє (1,96%).

До слова, дослідження NewsGuard показало, що всі великі чат-боти стали допускати більше неточностей, адже тепер вони частіше відповідають навіть без перевірки інформації.

До слова, новий навчальний рік у пекінських школах розпочався з масштабного впровадження обов'язкових уроків із штучного інтелекту (ШІ).

Раніше стало відомо, що штучний інтелект (ШІ) стрімко змінює ринок праці, змушуючи багатьох замислитися про майбутнє своїх професій. Щоб розібратися в цьому питанні, експерти Microsoft провели дослідження, аналізуючи дані реальних взаємодій користувачів із генеративним ШІ.

Нагадаємо, унікальний експеримент за участю популярних моделей штучного інтелекту (ШІ) показав, що в умовах військового конфлікту більшість із них обирають ескалацію, а не мирні переговори.