Трансляцію шоу американського ведучого призупинено після коментарів про Чарлі Кірка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
скриншот з відео

Кіммел розкритикував віцепрезидента США Джей Ді Венса

Телеканал ABC оголосив про тимчасову зупинку трансляції шоу Jimmy Kimmel Live! після спірних висловлювань ведучого Джиммі Кіммела щодо вбивства Чарлі Кірка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тhe Guardian.

Кіммел під час свого монологу обвинувачував деяких представників політичної партії в спробах використати трагедію для отримання політичних переваг.

ABC заявив, що шоу не вийде в ефір найближчим часом, а на його місце буде транслюватися інша програма. Це рішення було ухвалено лише через кілька хвилин після того, як один із найбільших власників телевізійних станцій у США оголосив, що припиняє трансляцію шоу на своїх каналах по всій країні через коментарі Кіммела.

Під час свого монологу Кіммел заявив, що деякі представники політичних сил намагаються використати вбивство Чарлі Кірка для досягнення своїх цілей. Вони, за його словами, намагалися представити вбивцю як частину опозиційного табору, щоб отримати політичні бали.

Зокрема, Кіммел розкритикував віцепрезидента США Джей Ді Венса за те, що він без доказів звинуватив лівих у причетності до смерті Кірка. Ведучий також зазначив, що заяви Венса про те, що більшість екстремістських актів у США походять від лівих, є неправдою, оскільки дослідження показують, що ультраправі групи є найбільшим джерелом домашнього тероризму в країні.

Рішення про припинення трансляцій також підтримав голова Федеральної комісії зв'язку (FCC) Брендан Карр, який заявив, що місцеві мовники повинні зважати на інтереси громади і не поширювати програму, яка, на його думку, спотворює новини.

Представники Nexstar назвали коментарі Кіммела «образливими та нетактовними», зазначивши, що надання йому платформи для трансляції шоу в поточних умовах не відповідає інтересам громади.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

Зауважимо, що прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному. 

