Акторка подала до суду на уряд Албанії за використання її обличчя для ШІ-міністерки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Акторка подала до суду на уряд Албанії за використання її обличчя для ШІ-міністерки
Уряд Албанії використав обличчя акторки без її дозволу для ШІ міністерки
фото: Reuters

Акторка зазнала переслідувань у мережі через використання її обличчя для ШІ-помічника уряду

Акторка Аніла Біша подала до суду на уряд Албанії за те, що її обличчя та голос використали для створення віртуальної міністерки Діелли. Жінка не давала дозволу на використання її особистості в цих цілях. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами акторки, у 2025 році вона дала дозвіл на використання свого образу для створення віртуального помічника на сайті уряду, але не для ШІ-міністерки. До того ж термін дії цього дозволу закінчився 31 грудня 2025 року. «Спочатку я була здивована, усміхнулася й сказала, що це, мабуть, жарт. Тепер люди називають мене Діела й вважають мене ще одним міністром уряду», – розповіла жінка.

Ба більше, після появи міністерки з обличчям акторки, Аніла Біша зазнала переслідувань в мережі та зайвої уваги в реальному світі через політичні погляди людей. «Люди, які не люблять прем'єр-міністра, тепер ненавидять і мене», – пояснила акторка.

Через це жінка подала до суду на уряд. Однак уряд Албанії заперечує неправомірність використання образу Аніли Біши для створення ШІ-міністерки. У коментарі журналістам пресслужба уряду назвала позов акторки «безглуздим»: «Позов є безглуздим, але ми раді можливості розв’язати це питання раз і назавжди в суді».

Нагадаємо, що про призначення ШІ міністерки, Албанія повідомила у вересні 2025 року та стала першою країною, яка має віртуального міністра. Діелла створена з пікселів і коду, яким керує штучний інтелект. Відповідальність віртуальної міністерки полягає в державних закупівлях.

Уряд Албанії створив віртуальну міністерку помічницю Діеллу
Уряд Албанії створив віртуальну міністерку помічницю Діеллу
фото: скриншот із соцмережі Х

Також повідомлялося, що віртуальна міністерка Албанії Діелла, яку для уряду створили за допомогою штучного інтелекту, «вагітна 83 ШІ-асистентами». Премʼєр-міністр Албанії Еді Рама розповів, що ці асистенти мають стати помічниками для кожного члена парламенту. Вони записуватимуть важливу інформацію щодо подій у раді та інформуватимуть про це своїх парламентарів.

Теги: суд штучний інтелект Албанія

Акторка подала до суду на уряд Албанії за використання її обличчя для ШІ-міністерки
Акторка подала до суду на уряд Албанії за використання її обличчя для ШІ-міністерки
