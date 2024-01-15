Вибори на Тайвані змінять відносини острова із Китаєм – ЗМІ

Видання Nikkei ззаначає, що після виборів на Тайвані існує ризик загострення відносин острова з Китаєм





Перемога на виборах на Тайвані представника правлячої Демократичної прогресивної партії Лай Цінде може спричинити загострення економічних відносин острова з материковим Китаєм. Про це пише японська газета Nikkei.

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Оскільки Лай Цінде відомий жорстким ставленням до Пекіна, його політика може призвести до наростання конфліктного потенціалу між двома берегами Тайванської протоки, що загрожує глобальними наслідками та проблемами у світових ланцюжках поставок, припускає газета. При цьому у статті наголошується, що материковий Китай та Тайвань економічно залежать один від одного. У 2023 році на Тайвань припадало 35% експорту на материк та 20% імпорту з нього.

«Китай серйозно залежить від закупівель напівпровідників на Тайвані, які використовуються в електронних пристроях, включаючи смартфони», – зазначає Nikkei.

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Видання нагадує, що Пекін уже вводив проти острова економічні санкції, включаючи заборону імпорту сільськогосподарських товарів та скасування митних пільг для 12 видів промислової продукції. У зв'язку з цим, зазначають автори, у тайванських ділових колах побоюються, що після обрання Лай Цінде, який виступає за подальше зближення зі США, такі заходи посиляться.

«Наростання конфлікту та взаємний обмін заходами економічної відплати можуть спричинити хаос у світовій системі постачання з урахуванням важливої ​​ролі Тайваню, на який припадає до 90% виробництва складних напівпровідників», – пише газета. Вона попереджає, що ситуація ще більше загостриться, якщо на боці Тайваню виступлять США, які проводять політику економічних санкцій щодо КНР, пише видання, звертаючи увагу на те, що ситуація викликає занепокоєння і в японського бізнесу.

Вибори голови адміністрації та депутатів Законодавчого Юаня (парламенту) відбулися на Тайвані у суботу. За даними ЦВК, явка на голосуванні становила 69,8%. У суботньому голосуванні мали право брати участь 19,5 мільйонів осіб. Загалом на острові було організовано 17, 7 тис виборчих дільниць.

Наступним главою адміністрації острова став голова Демократичної прогресивної партії Лай Цінде, який виступає за незалежність Тайваню, з 40,05% голосів. Друге місце посів прихильник поступового поновлення діалогу з материком, кандидат від опозиційної партії Гоміньдан Хоу Юї (33,4%). Голова Тайванської народної партії Ко Веньчже , готовий до контактів з Пекіном і США при збереженні статусу-кво і способу життя, що склався на Тайвані, отримав 26,45% голосів. Інавгурацію переможця виборів заплановано на 20 травня 2024 року.

Нагадаємо, уряд Китаю вважає, що тайванське питання є внутрішньою справою КНР і які б зміни не відбулися на острові, незмінним залишається той факт, що у світі є лише один Китай, а Тайвань є його частиною. Про це заявив речник Управління у справах Тайваню Держради КНР, йдеться на сайті міністерства закордонних справ Китаю. Також зазначається, що незмінними залишаються позиція уряду КНР щодо підтримки принципу одного Китаю та протидії сепаратизму «незалежності Тайваню», «двох Китаїв» і «один Китай, один Тайвань», а також переважний консенсус міжнародної спільноти стосовно дотримання принципу одного Китаю.