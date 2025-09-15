Головна Техно HiTech
Google святкує день народження: цікаві факти про заснування компанії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Google святкує день народження: цікаві факти про заснування компанії
Історія Google почалася в 1996 році
колаж: glavcom.ua

15 вересня – День народження Google: історія, цікаві факти та невідомі деталі

Сьогодні, 15 вересня, ми святкуємо одну з ключових дат в історії інтернету – реєстрацію домену google.com. Саме цього дня 1997 року Ларрі Пейдж і Сергій Брін зареєстрували назву, яка згодом стала символом пошуку в мережі. «Главком» зібрав підбірку цікавих фактів про найбільшу пошукову мережу.

Зміст

Історія створення

(зліва на право) засновники компанії Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін
(зліва на право) засновники компанії Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін
фото з відкритих джерел

Історія Google почалася в 1996 році, коли двоє студентів Стенфордського університету, Ларрі Пейдж і Сергій Брін, працювали над дослідницьким проєктом. Їхньою метою було створення пошукової системи, яка б ранжувала вебсторінки не за кількістю ключових слів, а за їхньою важливістю, використовуючи алгоритм PageRank.

Спершу проєкт мав назву BackRub, а пізніше отримав свою нинішню назву, що походить від математичного терміна «гугол» (googol), який означає одиницю зі ста нулями. Це мало символізувати величезний обсяг інформації, яку планувалося організувати.

Цікаві факти

Google святкує день народження: цікаві факти про заснування компанії фото 1
  • Офіційне заснування домену google.com відбулося 15 вересня 1997 року. Офіційна інкорпорація Google відбулась у вересні 1998 року.
  • Перший логотип-doodle Google був опублікований ще до офіційного заснування компанії, як знак Ironia та жартівлива «відсутність» працівників на роботі.
  • Google має багатомовну підтримку сервісів: інтерфейси на десятках мов включно з менш поширеними, як-от баскська чи малайською.
  • Google Doodle – веселі або тематичні логотипи, які змінюються на головній сторінці – стали частиною культури бренду.
  • «Я не почуваюся щасливим»: Саме ця кнопка у початковому варіанті Google мала відігравати роль «щасливого квитка», який одразу веде на сайт, що має найвищий рейтинг у пошуку.
  • Google Maps збирає дані про трафік, аналізуючи швидкість руху телефонів з увімкненою геолокацією. Це дозволяє надавати актуальну інформацію про затори.
  • Домашня сторінка Google довгий час була дуже простою, тому що Ларрі Пейдж і Сергій Брін не вміли писати HTML-код.

Значення дати святкування

Google святкує день народження: цікаві факти про заснування компанії фото 2
  • Саме 15 вересня відзначають день реєстрації домену – однієї з перших офіційних «точок» в історії бренду.
  • Проте офіційна компанія Google вважає роком заснування 1998-й, коли відбулося оформлення бізнесу. Це породило дискусії, коли саме «День народження» Google.

Сьогодні Google є не лише пошуковою системою. Компанія володіє такими сервісами, як YouTube, Gmail і Android, що робить її невіддільною частиною сучасного цифрового світу.

