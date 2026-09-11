Instagram запустив нову функцію для оформлення профілю

Користувачі соціальної мережі отримали більше контролю над виглядом своєї сторінки

Соціальна мережа Instagram впровадила нову функцію, яка дозволяє додавати на головну сітку профілю фотографії та дописи інших користувачів, на яких ви позначені. Про це передає «Главком» з посиланням на видання Engadget.

Вкладка «Позначки» (Tagged) залишається, проте тепер користувачі можуть обирати улюблені спільні фото, матеріали спільно з іншими авторами (колаборації) чи пам'ятні кадри та відображати їх безпосередньо у своїй основній галереї.

скриншот сайту engadget.com



Додати позначений допис на свою сітку можна кількома шляхами:

безпосередньо через повідомлення в DM, яке надходить при отриманні позначки;

через меню «три крапки» у правому верхньому куті потрібного допису;

за допомогою довгого натискання на публікацію у вкладці «Позначки».

За замовчуванням додані фото відображаються у зворотному хронологічному порядку, проте користувачі можуть вільно змінювати їхнє розташування та переставляти місцями для створення бажаної естетики профілю.

Розробники зазначають, що видимість таких публікацій залежить від налаштувань приватності обох акаунтів — як вашого, так і автора допису. Якщо ви зміните рішення, фото можна у будь-який момент вилучити з сітки, не видаляючи саму позначку.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що компанія Meta обмежить користування Facebook та Instagram для підлітків двома годинами на день, а також блокуватиме доступ до основних функцій у нічний час.