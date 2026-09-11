Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Instagram запустив нову функцію для оформлення профілю

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Instagram запустив нову функцію для оформлення профілю
Розробники додали кілька зручних способів закріплення позначених дописів на вашій сітці
фото: з відкритих джерел

Користувачі соціальної мережі отримали більше контролю над виглядом своєї сторінки

Соціальна мережа Instagram впровадила нову функцію, яка дозволяє додавати на головну сітку профілю фотографії та дописи інших користувачів, на яких ви позначені. Про це передає «Главком» з посиланням на видання Engadget.

Вкладка «Позначки» (Tagged) залишається, проте тепер користувачі можуть обирати улюблені спільні фото, матеріали спільно з іншими авторами (колаборації) чи пам'ятні кадри та відображати їх безпосередньо у своїй основній галереї.

Instagram запустив нову функцію для оформлення профілю фото 1
скриншот сайту engadget.com


Додати позначений допис на свою сітку можна кількома шляхами:

  • безпосередньо через повідомлення в DM, яке надходить при отриманні позначки;
  • через меню «три крапки» у правому верхньому куті потрібного допису;
  • за допомогою довгого натискання на публікацію у вкладці «Позначки».

За замовчуванням додані фото відображаються у зворотному хронологічному порядку, проте користувачі можуть вільно змінювати їхнє розташування та переставляти місцями для створення бажаної естетики профілю.

Розробники зазначають, що видимість таких публікацій залежить від налаштувань приватності обох акаунтів — як вашого, так і автора допису. Якщо ви зміните рішення, фото можна у будь-який момент вилучити з сітки, не видаляючи саму позначку.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що компанія Meta обмежить користування Facebook та Instagram для підлітків двома годинами на день, а також блокуватиме доступ до основних функцій у нічний час.

Читайте також:

Теги: соціальні мережі социальная сеть Instagram Instagram

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Хлопці прийдуть – порядок наведуть». Чому переможця перших повоєнних виборів ще немає в жодному опитуванні?
«Хлопці прийдуть – порядок наведуть». Чому переможця перших повоєнних виборів ще немає в жодному опитуванні? Авторська стаття
9 вересня, 14:50
ЗМІ та правозахисники позиваються проти президента США через сервіс Truth Social
Трамп отримав позов через монетизацію постів у Truth Social
13 серпня, 04:26
Instagram відмовився від звичного напису після 10 років використання
Instagram уперше за 10 років змінив текстовий логотип і нарвався на критику
13 серпня, 20:46
Meta посилює правила користування соцмережами для підлітків
Meta обмежить користування Facebook та Instagram для підлітків і закликала TikTok та YouTube долучитися
27 серпня, 09:53
На підприємстві дівчина працює разом із досвідченими механізаторами
На Чернігівщині 18-річна трактористка збирає урожай та знімає TikTok
15 серпня, 19:15
Михайло Мудрик і Джордін Джонс разом близько півроку
Дівчина Мудрика нагадала аудиторії про варварські удари по Києву
8 вересня, 17:55

HiTech

У «Резерв+» з’явиться новий статус: кого виключатимуть з обліку автоматично
У «Резерв+» з’явиться новий статус: кого виключатимуть з обліку автоматично
Фермери почали активно використовувати ШІ: як технологія змінює роботу
Фермери почали активно використовувати ШІ: як технологія змінює роботу
Instagram запустив нову функцію для оформлення профілю
Instagram запустив нову функцію для оформлення профілю
Глава OpenAI допустив уповільнення розробки штучного інтелекту
Глава OpenAI допустив уповільнення розробки штучного інтелекту
Злочинці в Китаї та Росії використовують штучний інтелект як зброю
Злочинці в Китаї та Росії використовують штучний інтелект як зброю
Windows 11 можна буде перевстановити без флешки: Microsoft тестує нову функцію
Windows 11 можна буде перевстановити без флешки: Microsoft тестує нову функцію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua