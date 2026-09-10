Meta представила ШІ, який сам виконує завдання користувача

Поки користувач займається своїми справами, новий ШІ може продовжувати виконувати доручене йому завдання

Новинка може самостійно шукати інформацію, працювати із сайтами та виконувати доручення без постійних команд користувача

Meta представила Muse – ШІ, який може самостійно виконувати завдання користувача: шукати інформацію в інтернеті, переходити між сайтами, заповнювати форми, створювати документи та продовжувати роботу навіть після закриття застосунку. Muse сам визначає послідовність дій, а до людини звертається, коли з’являється важлива інформація або потрібне її рішення. Про це розповідає «Главком» із посиланням на офіційний блог Meta.

На відміну від звичайного чат-бота, Muse може працювати не лише з окремим запитом, а з цілим завданням. Користувач описує, що потрібно зробити, після чого ШІ сам планує наступні кроки та виконує їх.

Muse також може одночасно працювати над кількома завданнями. Людина може поставити нове доручення, не чекаючи завершення попереднього.

ШІ може працювати без людини

Одна з ключових особливостей Muse – робота у фоновому режимі. Якщо виконання завдання потребує часу, користувач може закрити застосунок, а ШІ продовжить роботу. Він може реагувати на нові події або працювати за визначеним графіком.

Коли Muse виявляє щось важливе, він повідомляє про це користувача. Таким чином, людині не потрібно постійно перевіряти, чи виконане поставлене завдання.

Meta наводить приклад використання Muse для підготовки дітей до нового навчального року. ШІ стежив за листами зі школи та інформацією на сайті шкільного округу, переносив важливі дати до календаря, шукав необхідні товари та допомагав організувати сімейну вечерю.

Muse може стежити за шкільними листами, нагадувати батькам про дедлайни та самостійно готувати дітей до нового навчального року about.fb.com

Під час цієї роботи Muse також виявив у листуванні інформацію про спортивний відбір, який мав завершитися протягом 12 годин, і повідомив про це користувача.

Muse може створювати власні інструменти

Для роботи Muse має браузер, файлову систему та термінал. За даними Meta, ШІ може використовувати код для створення інструментів, необхідних для виконання конкретного завдання.

Результатом його роботи можуть бути не лише текстові відповіді. Muse здатен створювати документи, PDF-файли, вебсторінки, інтерактивні навчальні матеріали, трекери витрат та інформаційні панелі.

ШІ також має пам’ять. Він може зберігати інформацію з попередніх розмов і використовувати її під час наступних завдань. Користувач при цьому може переглядати збережені дані та видаляти окрему інформацію.

Користувач контролює дії ШІ

Попри можливість самостійної роботи, Muse не отримує необмеженого контролю над діями користувача. Перед потенційно важливими діями, зокрема відправленням листа або покупкою, ШІ має отримати підтвердження людини.

Користувач також може переглядати історію дій Muse та визначати, до яких сервісів і даних він матиме доступ.

Для додаткового контролю Meta створила систему Sentinel, яка перевіряє дії ШІ перед його взаємодією з інтернетом.

Наразі Muse запускають у США на iOS та Android, а також через вебверсію. Meta планує розширити його доступність і додати підтримку своїх AI-окулярів.

Раніше «Главком» писав, що штучний інтелект навчився створювати 3D-моделі деталей за голосовим описом проблеми та вимірюваннями. Система проаналізувала відео інженера, запропонувала конструкцію та створила модель, яку згодом надрукували на 3D-принтері.