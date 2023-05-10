Санкції для РФ в обмін на членство: ЄС висунув жорсткий ультиматум одній країні

Євродепутати кажуть, що перемовни про членство Сербії у Євросоюзі можливі лише у випадку, коли вона приєднається до санкцій ЄС проти Росії

Депутати Європейського парламенту поставили ультиматум Сербії та заявили, що членство республіки до Євросоюзу обговорюватиметься лише за умови введення санкцій проти Росії. Повідомлення про це опубліковано на сайті Європарламенту.

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«Переговори з Белградом про вступ до ЄС мають продовжуватися, тільки якщо країна приєднається до санкцій проти Росії і досягне значного прогресу в прийнятті реформ, що стосуються членства в ЄС», – сказано в заяві.

У своїй доповіді щодо Сербії депутати Європарламенту нагадали, що ЄС є головним політичним та економічним партнером Сербії та її найбільшим донором. Тож якщо країна так і не досягне значного прогресу в реформах, пов’язаних з ЄС, то це матиме не найкращі наслідки для неї.

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Європарламентарі зокрема згадують прогрес країни у сфері верховенства права та основних прав, функціонування демократичних інституцій та відданість спільним європейським правам і цінностям. Євродепутати наголошують на важливості узгодження зі спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС, особливо щодо війни Росії проти України.

У Брюсселі також дуже стурбовані нещодавнім зниженням суспільної підтримки членства Сербії в ЄС, що, на їхню думку, є результатом тривалої антиєвропейської/проросійської політичної риторики, яка поширюється через контрольовані урядом ЗМІ та урядовців.

За словами депутатів Європарламенту, це все результат грубої неспроможності представників уряду зіткнутися з минулим Сербії та примиритися з ним. Депутати закликають ЄС переглянути обсяг своєї фінансової допомоги Сербії у разі якщо підтримка антидемократичної політики продовжується, і закликають Європейську Комісію забезпечити, щоб усі витрати ЄС повністю відповідали власним стратегічним цілям та інтересам ЄС.

Нагадаємо, Сербія запропонувала внести поправку до резолюції Ради Європи (РЄ) щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. Про це в понеділок заявив президент Сербії Олександр Вучич в ефірі телеканалу Happy, передають російські пропагандистські ЗМІ. Вучич зазначив, що Сербія нібито змінить свою зовнішню політику щодо України після голосування щодо прийняття Косова до Ради Європи. Президент Сербії наголосив, що це не означає відмову країни від міжнародного права чи Статуту ООН.

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