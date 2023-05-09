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Глава Єврокомісії у День Європи приїхала до Києва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава Єврокомісії у День Європи приїхала до Києва
Фото: Урсула фон дер Ляєн/Твіттер

Урсула фон дер Ляєн: «Я вітаю рішення президента Володимира Зеленського зробити 9 травня Днем Європи також і тут, в Україні»

Сьогодні, 9 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з оголошеним візитом до Києва, щоб відзначити День Європи. Про це фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter.

Президентка Єврокомісії відзначила, що їй приємно повернутися до Києва, де цінності, які дорогі європейцям, відстоюють щодня. Вона оприлюднила фото з київського вокзалу.

«Тому це дуже доречне місце для святкування Дня Європи. Я вітаю рішення президента Володимира Зеленського зробити 9 травня Днем Європи також і тут, в Україні», – зауважила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, учора Єврокомісія анонсувала візит Урсули фон дер Ляєн до Києва 9 травня.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні День Європи, який буде відзначатися щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу. 

Теги: Єврокомісія Володимир Зеленський президент Урсула фон дер Ляєн День Європи

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