НАТО доручило штучному інтелекту стежити за Росією

НАТО отримало новий інструмент для спостереження за військами РФ

Нова система аналізуватиме розвіддані із супутників, дронів і радарів, щоб своєчасно виявляти переміщення російських військ

НАТО починає використовувати систему штучного інтелекту Maven Smart System (MSS NATO), розроблену американською компанією Palantir Technologies, для моніторингу ситуації на східному фланзі Альянсу та відстеження переміщень російських військ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

За інформацією видання, нова платформа поєднує дані з різних джерел військової розвідки, зокрема із супутників, безпілотників і радіолокаційних станцій. Після цього система аналізує отриману інформацію та допомагає оперативно оцінювати зміни обстановки.

Основним завданням Maven Smart System стане спостереження за ситуацією на східному фланзі НАТО, а також своєчасне виявлення передислокації російських військових підрозділів.

Як приклад The Times наводить можливе переміщення підрозділів 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії ближче до кордону з Естонією. У такому випадку система автоматично зафіксує зміни та передасть інформацію військовому командуванню.

Крім моніторингу пересування військ, штучний інтелект допомагатиме аналізувати оперативну обстановку, своєчасно попереджати про потенційні загрози та визначати можливі цілі у разі виникнення збройного конфлікту.

За даними видання, впровадження системи є частиною заходів із посилення обороноздатності Альянсу на тлі зростання напруженості поблизу східних кордонів НАТО.

Розробником платформи є американська компанія Palantir Technologies, яка спеціалізується на програмному забезпеченні для аналізу великих масивів даних і вже співпрацює з урядовими та оборонними структурами США.

Нагадаємо, раніше американська компанія Enabled Intelligence відкрила доступ до великої бібліотеки відеозаписів, зроблених українськими безпілотниками під час бойових дій. Ці матеріали використовуватимуться для навчання моделей штучного інтелекту, які розробляються для військових і оборонних потреб.