Китай змінив економічну стратегію через штучний інтелект

Уперше за понад 30 років Пекін відмовився від конкретної цілі щодо створення робочих місць, визнавши, що розвиток ШІ змінює ринок праці швидше, ніж держава може його прогнозувати

Китай уперше за щонайменше три десятиліття відмовився від встановлення кількісної цілі щодо створення нових робочих місць у містах у своєму п'ятирічному плані. Причиною такого рішення влада називає стрімкий розвиток штучного інтелекту, який дедалі сильніше впливає на ринок праці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

У новому п'ятирічному плані на 2026–2030 роки Міністерство людських ресурсів та соціального забезпечення Китаю зазначило, що країна створюватиме нові робочі місця у «значних обсягах», однак відмовилося від конкретних цифр. Натомість щорічні показники визначатимуться залежно від економічної ситуації.

У відомстві пояснили, що Китай стикається зі зростанням тиску на ринок праці, уповільненням зростання доходів населення та новими викликами для системи соціального забезпечення. Серед головних причин окремо названо розвиток технологій штучного інтелекту, а також демографічні зміни й складну зовнішньоекономічну ситуацію.

Уряд пообіцяв гнучкіше реагувати на зміни, враховуючи вплив нових технологій та торговельних бар'єрів, а також посилити підтримку працевлаштування і підприємництва.

За даними Bloomberg, офіційний показник створення нових робочих місць у містах залишається одним із ключових індикаторів китайської економіки. За останні п'ять років у країні було створено понад 55 мільйонів нових робочих місць, тоді як перші подібні цілі почали встановлювати ще наприкінці 1990-х років.

Аналітики вважають, що відмова від конкретного показника свідчить про зростаючу невизначеність щодо майбутнього ринку праці. Пекін намагається одночасно зберегти технологічне лідерство у сфері штучного інтелекту та мінімізувати ризики масового витіснення працівників автоматизацією.

Нагадаємо, що компанія OpenAI представила нове сімейство моделей штучного інтелекту GPT-5.6, а також анонсувала запуск нового інструмента ChatGPT Work. Сервіс отримав можливість автоматично створювати документи, електронні таблиці, презентації та інші робочі матеріали, що має спростити виконання повсякденних офісних завдань і підвищити продуктивність користувачів.