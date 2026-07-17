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Сі Цзіньпін посилив тиск на еліту. Китай посилив антикорупційну кампанію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сі Цзіньпін посилив тиск на еліту. Китай посилив антикорупційну кампанію
Сі Цзіньпін почав новий етап великої чистки в Китаї
фото: ua.news

Виключення члена Політбюро Ма Сінжуя стало сигналом, що навіть найвищий партійний статус більше не гарантує захисту від масштабних чисток

Китайська влада виключила з Комуністичної партії одного з найвпливовіших чиновників країни – члена Політбюро Ма Сінжуя. Аналітики вважають, що це свідчить про новий етап антикорупційної кампанії голови КНР Сі Цзіньпіна, яка стає дедалі жорсткішою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Ма Сінжуя звинуватили у корупції та усунули з посади

Ма Сінжуй – китайський інженер аерокосмічної галузі та політик.
Ма Сінжуй – китайський інженер аерокосмічної галузі та політик.
фото: АР

Ма Сінжуя, який до цього обіймав посаду секретаря Комуністичної партії Сіньцзян-Уйгурського автономного району, звинуватили у корупції та зловживанні владою. Ще у квітні проти нього розпочали розслідування за підозрою у «серйозних порушеннях дисципліни та законодавства».

Центральна комісія з дисциплінарної інспекції Китаю заявила, що чиновник використовував службове становище для просування інших осіб на посади, незаконно отримував подарунки й хабарі, а також сприяв збагаченню родичів і наближених.

Як зазначає The Guardian, Ма став третім членом Політбюро, усунутим із посади з 2022 року, але першим цивільним високопосадовцем, який потрапив під хвилю нинішніх чисток. Раніше аналогічних заходів зазнали двоє військових керівників.

Що означає справа Ма Сінжуя

Історик Джозеф Торігіан, який досліджує китайську політичну еліту, наголосив, що подібних кадрових рішень щодо цивільного члена Політбюро не було з часів арешту так званої «Банди чотирьох» після смерті Мао Цзедуна у 1976 році.

На думку експертів, нинішня кампанія демонструє зміну підходів Сі Цзіньпіна до боротьби з корупцією. Якщо раніше під репресії здебільшого потрапляли політичні опоненти або чиновники, яких вважали нелояльними до китайського лідера, то тепер цього вже не потрібно.

Позаштатний науковий співробітник Фонду Джеймстауна Крістофер Най звернув увагу, що в офіційному повідомленні про Ма майже не використовували традиційні політичні звинувачення на кшталт «нелояльності» чи «завищених політичних амбіцій». Попри це, чиновника все одно усунули.

«Це свідчить про те, що політична толерантність Сі Цзіньпіна зменшилася. Раніше для того, щоб керівництво застосувало судову систему для усунення людини, її спочатку мали сприймати як опонента Сі. Тепер же, навіть за відсутності явних ознак політичної опозиції, самих лише звинувачень у корупції, здається, достатньо, щоб виправдати таке суворе покарання», – зазначив Най.

Кар'єра та можливі нові чистки

67-річний Ма Сінжуй тривалий час вважався одним із найперспективніших китайських політиків. До приходу в політику він працював в аерокосмічній галузі, керував масштабними космічними програмами, зокрема проєктами пілотованих польотів і дослідження Місяця. Після приходу Сі Цзіньпіна до влади його політична кар'єра стрімко розвивалася: він очолював провінцію Гуандун, а згодом став партійним керівником Сіньцзяну.

Аналітики не виключають, що нинішня хвиля кадрових чисток не обмежиться лише Ма Сінжуєм. Під пильну увагу китайських дисциплінарних органів уже потрапили й інші чиновники, які раніше працювали поруч із ним або перебували в його команді.

Нагадаємо, у китайському порту Циндао 13 липня завершилися спільні російсько-китайські військово-морські навчання «Морська взаємодія – 2026», які тривали з 6 липня в акваторії Жовтого моря. Під час маневрів військові двох країн відпрацьовували спільне управління силами, тактичне маневрування, протиповітряну та протичовнову оборону, пошуково-рятувальні операції, а також протидію безпілотним системам.

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Теги: Китай корупція Сі Цзіньпін

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