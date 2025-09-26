Головна Техно HiTech
Компанія Маска звинувачує OpenAI у системі крадіжки комерційної таємниці

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Компанія Маска звинувачує OpenAI у системі крадіжки комерційної таємниці
Маск також подавав численні позови проти OpenAI через її відносини з Microsoft
Минулого місяця xAI подала позови проти OpenAI та Apple через розміщення Grok у чартах App Store

Компанія xAI Ілона Маска, яка займається штучним інтелектом, подає до суду на розробника ChatGPT, OpenAI. xAI стверджує, що конкурент займався «ширшою та вкрай тривожною схемою незаконного привласнення комерційної таємниці, недобросовісної конкуренції та навмисного втручання в економічні відносини». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Engadget.

Це вже не перший позов xAI проти OpenAI, але останній фокусується на нібито крадіжці конфіденційної інформації трьома колишніми співробітниками Маска, які перейшли працювати в OpenAI:

  • Сюечен Лі: Звинувачується у крадіжці конфіденційної інформації перед переходом до OpenAI.
  • Джиммі Фрейчер: Звинувачується у зборі вихідного коду xAI та його надсиланні на свої особисті пристрої для використання в OpenAI.
  • Старший фінансовий керівник: Нібито приніс в OpenAI «секретний соус» xAI для швидкого розгортання центрів обробки даних, не виконавши своїх юридичних зобов’язань перед компанією Маска.

Компанія OpenAI заперечує звинувачення. У своїй заяві для Engadget вона назвала новий позов «черговим розділом у постійних переслідуваннях пана Маска».

«Ми не толеруємо жодних порушень конфіденційності, а також не цікавимося комерційними таємницями інших лабораторій», – заявили в OpenAI.

Як відомо, Ілон Маск має складну історію з OpenAI, яку він колись співзаснував. Минулого місяця xAI вже подавала позови проти OpenAI та Apple, стверджуючи, що перше місце ChatGPT у чартах App Store є «однозначним порушенням антимонопольного законодавства». Маск також подавав численні позови проти OpenAI через її відносини з Microsoft та перехід до комерційної діяльності.

Нагадаємо, засновник і генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що людство зможе створити стійку, самодостатню колонію на Марсі вже до 2055 року. За його словами, для цього необхідні ключові прориви в галузі важких ракет-носіїв. Про це пише «Главком» із посиланням на space.com.

Маск вважає, що освоєння Марса можливе протягом 30 років, але за умови, що з кожним стартовим вікном (яке відкривається раз на два роки) експоненціально збільшуватиметься тоннаж, який доставляється на планету.

