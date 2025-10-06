Зеленський прокоментував, чи ракети «Фламінго» б'ють по території РФ

Зеленський: Останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що публічно про застосування своїх далекобійних можливостей Україна повідомить пізніше, аби не інформувати ворога. Про це він зауважив на спільній пресконференції з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом, передає «Главком».

«Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. Із тих фрагментів влучань, які є в соціальних мережах, можна зрозуміти, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів», – сказав президент.

Раніше The Economist писав, що Україна для ударів по енергетичних об'єктах Росії почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Зазначається, що ці ракети набагато швидші за безпілотники, літають на висоті 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км, а також, завдяки бойовій частині вагою 1150 кг, володіють величезною ударною силою.

Також президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування.

До слова, українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ.