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Ремонт лікарні «Охматдит» та будівництво головного військового цвинтаря: НАБУ перевірить тендери

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ремонт лікарні «Охматдит» та будівництво головного військового цвинтаря: НАБУ перевірить тендери
Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував скандальні тендери
фото з відкритих джерел

«Щодо «Охматдиту» взагалі вивчаємо причетність тих суб'єктів, які підслідні НАБУ», – директор НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проаналізує тендери на ремонт дитячої лікарні «Охматдит» та будівництво державної установи «Національне військове меморіальне кладовище». Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

«Щодо «Охматдиту» взагалі вивчаємо причетність тих суб'єктів, які підслідні НАБУ. Але ще передчасно казати, що ми зареєструємо провадження за цим фактом», – йдеться у заяві.

Семен Кривонос наголосив, що НАБУ також проаналізує тендер щодо будівництва Національного військового меморіального кладовища.

«Якщо будуть підстави для внесення до ЄРДР, то будемо розслідувати», – додав представник НАБУ.

Як раніше повідомляв «Главком» з посилання на ProZorro, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва, повідомляє «Главком» з посилання на ProZorro. Цінова пропозиція фірми-переможця склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

Як повідомлялося, «Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

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Теги: НАБУ Охматдит військові тендер кладовище лікарня скандал Україна

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