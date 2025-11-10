Apple знайшла протиріччя у нових законах Євросоюзу

У 2024 році модератори Apple відхилили 115 тис. програм через небезпечний контент, видалили 37 тис. програм за шахрайство і заблокували 146 тис. акаунтів розробників

Корпорація Apple надіслала Європейській комісії офіційний лист, у якому вказала на протиріччя між вимогами двох ключових цифрових регламентів – Закону про цифрові послуги (DSA) та Закону про цифрові ринки (DMA). Віцепрезидент компанії з правових питань Кайл Андір заявив, що одночасне застосування цих актів створює нерозв'язну регуляторну ситуацію, повідомляє видання MacRumors, пише «Главком».

Андір зазначив, що комісія вимагає від Apple посилити захист користувачів від шахрайства та шкідливого контенту в App Store в рамках DSA, але при цьому DMA зобов'язує компанію дозволити сторонні магазини додатків та прямі завантаження, які не мають аналогічних захисних механізмів. На думку Apple, такий підхід позбавляє користувачів безпеки поза офіційним магазином додатків.

У листі наголошується, що в 2024 році модератори Apple відхилили 115 тис. програм через небезпечний контент, видалили 37 тисяч програм за шахрайство і заблокували 146 тисяч акаунтів розробників. При цьому нові вимоги DMA, за оцінкою компанії, збільшують ризик шахрайства для користувачів iOS та iPadOS.

Apple закликала Єврокомісію погодити застосування двох регламентів, щоб забезпечити послідовний захист споживачів. В іншому випадку, як попереджає корпорація, цілі DSA не будуть досягнуті повною мірою через суперечності з вимогами DMA.

