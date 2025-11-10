Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Apple знайшла протиріччя у нових законах Євросоюзу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Apple знайшла протиріччя у нових законах Євросоюзу
Apple має проблеми у Європі
фото із відкритих джерел

У 2024 році модератори Apple відхилили 115 тис. програм через небезпечний контент, видалили 37 тис. програм за шахрайство і заблокували 146 тис. акаунтів розробників

Корпорація Apple надіслала Європейській комісії офіційний лист, у якому вказала на протиріччя між вимогами двох ключових цифрових регламентів – Закону про цифрові послуги (DSA) та Закону про цифрові ринки (DMA). Віцепрезидент компанії з правових питань Кайл Андір заявив, що одночасне застосування цих актів створює нерозв'язну регуляторну ситуацію, повідомляє видання MacRumors, пише «Главком».

Андір зазначив, що комісія вимагає від Apple посилити захист користувачів від шахрайства та шкідливого контенту в App Store в рамках DSA, але при цьому DMA зобов'язує компанію дозволити сторонні магазини додатків та прямі завантаження, які не мають аналогічних захисних механізмів. На думку Apple, такий підхід позбавляє користувачів безпеки поза офіційним магазином додатків.

У листі наголошується, що в 2024 році модератори Apple відхилили 115 тис. програм через небезпечний контент, видалили 37 тисяч програм за шахрайство і заблокували 146 тисяч акаунтів розробників. При цьому нові вимоги DMA, за оцінкою компанії, збільшують ризик шахрайства для користувачів iOS та iPadOS.

Apple закликала Єврокомісію погодити застосування двох регламентів, щоб забезпечити послідовний захист споживачів. В іншому випадку, як попереджає корпорація, цілі DSA не будуть досягнуті повною мірою через суперечності з вимогами DMA.

Раніше стало відом, що американська корпорація Apple готується вперше вийти на ринок недорогих ноутбуків, розробляючи «бюджетну» версію свого Macbook.

Читайте також:

Теги: шахрайство Європа Apple

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нинішня війна в Україні теж є частиною цього глобального протистояння
США і Китай у битві за новий шовковий шлях: яку роль грає Україна
7 листопада, 17:07
Продажі iPhone 17 підштовхнули інтерес до акцій Apple
Акції Apple продемонстрували новий історичний рекорд
21 жовтня, 08:18
Валерій Залужний вважає, що Росія поступово вчиться та покращує свої можливості
Залужний зробив комплімент російській армії
21 жовтня, 13:31
До вже звичних для українців відключень електрики взимку можуть додатися проблеми з газом
Андрій Мизовець: Якщо ситуація з теплом буде критична, у жителів великих міст є лише один вихід...
3 листопада, 10:10
Реалізацію запропонованого плану контролюватиме мирна рада на чолі з президентом США
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо припинення війни – Bloomberg
21 жовтня, 20:12
Зеленський зробив заяви на засіданні Європейської ради
Президент повідомив, що може змінити перебіг війни
23 жовтня, 16:12
Зеленський наголосив, що санкції, постачання зброї та використання заморожених активів – це правильний напрям тиску на Росію
Зеленський розказав про «страшний» сигнал, який отримав Путін
28 жовтня, 10:00
Літій-сірчані акумулятори є перспективною альтернативою традиційним літій-іонним системам
Європейські вчені на порозі створення акумулятів з рекордною енергоємністю
3 листопада, 08:36
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна
У Києві затримано правоохоронців, які хотіли продати квартиру померлої особи
Сьогодні, 14:06

Девайси

Apple знайшла протиріччя у нових законах Євросоюзу
Apple знайшла протиріччя у нових законах Євросоюзу
Розвідка оприлюднила список компаній, які допомагають виробляти російський дрон «Оріон»
Розвідка оприлюднила список компаній, які допомагають виробляти російський дрон «Оріон»
Apple створює перший бюджетний ноутбук – Bloomberg
Apple створює перший бюджетний ноутбук – Bloomberg
Ілон Маск починає продажі автономних будинків
Ілон Маск починає продажі автономних будинків
Європейські вчені на порозі створення акумулятів з рекордною енергоємністю
Європейські вчені на порозі створення акумулятів з рекордною енергоємністю
Apple готує нові кольори для iPhone 18 Pro
Apple готує нові кольори для iPhone 18 Pro

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua