Хакери з Anonymous «оголосили війну» Ілону Маску (відео)

Хакери також поставили під сумнів щирість Маска в його бажанні сприяти поліпшенню світової екології

Колектив хакерів Anonymous звинуватив генерального директора Tesla Ілона Маска в надмірному впливі на криптовалюту за допомогою заяв в Twitter і зневазі до інвестицій звичайних працюючих людей. Ролик можна подивитися на їх YouTube-каналі.

«Поки у працьовитих людей мрії руйнуються через ваші публічні істерики [твіти], ви продовжуєте знущатися над ними <...> Ви можете вважати себе найрозумнішою людиною, але тепер ви зустріли гідного суперника. Ми Anonymous. Ми легіон. Ми йдемо», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні групи уточнюється, що в процесі інвестицій завжди існує певний ризик, отже, інвесторам потрібно бути готовими до можливої нестабільності, але тим не менш повідомлення Маска, опубліковані на його сторінці в Twitter, свідчать про «явну зневагу до середньо-статистичної людини».

Хакери також поставили під сумнів щирість Маска в його бажанні сприяти поліпшенню світової екології, оскільки майнінг криптовалюти не здатний поліпшити ситуацію з викидами вуглецю. Так, на думку колективу, глава Tesla «намагається грати по обидві сторони».

«Схоже, що ваше прагнення врятувати світ більше пов'язано з комплексом переваги і рятівника, ніж з реальною турботою про людство», - додали вони.

Anonymous - досить професійні шахраї, які зламували сайти Інтерполу, Європарламенту, Ватикану, робили перехоплення переговорів ФБР. У систему електромобілів Tesla, наприклад, вони теж зможуть потрапити, тому відео можна сприймати як загрозу.

В останній раз курс біткоїну оновлював історичний рекорд 14 квітня. Тоді його вартість сягала $64 тис., однак протягом наступного місяця він доходив до позначки нижче $35 тис.

До цього біткоїн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати. Однак згодом біктоїн відіграв падіння і стабілізувався на рівні 40 000 доларів за монету.

Зазначимо, недавній розпродаж біткоїнів та інших цифрових валют повернув ринкову капіталізацію всіх криптовалют нижче 2 трильйонів доларів в порівнянні з недавнім рекордом в 2,5 трильйона.

Нагадаємо, Ілон Маск одним жартом обвалив курс криптовалюти Dogecoin.