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Пастка для дітей: Цукерберга тягнуть до суду через залежність від Instagram

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Пастка для дітей: Цукерберга тягнуть до суду через залежність від Instagram
Позов стосується функцій Instagram, які можуть сприяти формуванню залежності у підлітків
фото з відкритих джерел

Влада штату Теннессі стверджує, що компанія приховувала дані про негативний вплив соцмережі на підлітків

Суд у штаті Теннессі розпочне розгляд справи, яка може стати одним із ключових процесів проти Meta у США. Влада вимагає фінансових санкцій і змін у роботі Instagram, вважаючи окремі функції платформи шкідливими для психічного здоров'я підлітків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У позові, поданому офісом генерального прокурора штату Теннессі Джонатана Скрметті, стверджується, що Meta не розкрила результатів масштабного внутрішнього дослідження, яке показало, що Instagram може завдати шкоди підліткам, і продовжувала пропонувати функції, які, як вона знала, були небезпечними, без попередження користувачів.

Позов стосується, зокрема, автовідтворення контенту, відео Reels, push-сповіщень і функцій, через які окремий контент автоматично зникає через певний час. На думку прокуратури, саме вони спонукають користувачів проводити більше часу в застосунку.

У Meta відкидають звинувачення. Компанія заявила, що протягом десяти років впроваджувала засоби захисту підлітків і надала батькам інструменти контролю за використанням соцмережі.

Нагадуємо, Meta також є відповідачем у низці інших позовів у США. Майже всі американські штати звинувачують компанію у негативному впливі її платформ на дітей. Уже 18 серпня у федеральному суді Каліфорнії розпочнеться розгляд ще однієї справи, поданої 29 штатами, у якій Meta закидають порушення законодавства про захист персональних даних дітей та законів окремих штатів.

У березні 2026 року суд присяжних у Каліфорнії зобов'язав Meta та YouTube виплатити $6 млн компенсації 20-річній позивачці, яка стверджувала, що через навмисно розроблені механізми платформ стала залежною від соціальних мереж ще в дитинстві. Це рішення стало першим подібним вердиктом у США й може вплинути на розгляд тисяч аналогічних позовів проти технологічних компаній.

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Теги: США Instagram Meta соцмережі

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