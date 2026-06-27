SpaceX оголосила про плани стати мобільним оператором

Гвен Шотвелл: SpaceX готова напряму конкурувати з Verizon, AT&T і T-Mobile

Компанія SpaceX Ілона Маска може вийти на американський ринок мобільного зв'язку як самостійний оператор – продавати контракти безпосередньо споживачам і будувати власну наземну мережу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Президентка та операційна директорка SpaceX Гвен Шотвелл під час презентації для інвесторів перед виходом компанії на біржу заявила, що SpaceX розглядає можливість запуску роздрібного продукту Starlink і будівництва власної наземної мобільної мережі в США. Це означало б пряме зіткнення з трьома найбільшими американськими операторами – Verizon, AT&T та T-Mobile.

До цього часу SpaceX переважно працювала з операторами як партнер: надавала їм доступ до своїх супутників для покращення покриття у віддалених районах. Вихід на роздрібний ринок дозволить компанії позбутися залежності від посередників і отримати доступ до набагато більшої аудиторії.

Як SpaceX готувалася до цього кроку

Підґрунтя для амбіцій компанії закладене заздалегідь. Минулої осені SpaceX заплатила 17 млрд доларів своєму конкуренту EchoStar за ліцензії на радіочастотний спектр. Експерти вже тоді розцінили цю покупку як підготовку до запуску повноцінного мобільного оператора.

Плани з'явилися одразу після виходу компанії на біржу, що стало однією з найбільших подій на ринку за останній час – SpaceX шукає нові джерела доходу для підтримки зростання.

Скептики кажуть: блеф чи реальність?

Не всі аналітики сприймають заяви Шотвелл серйозно. Частина експертів вказує на мільярдні витрати, потрібні для будівництва вишок, і на те, що SpaceX має значно менше частот, ніж велика трійка операторів. Деякі аналітики вважають, що це може бути тактичним ходом – тиском на нинішніх партнерів-операторів, щоб домогтися вигідніших умов та більшої частки прибутку. Що саме це – тиск на партнерів чи справжні наміри – покаже час.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що «Київстар» запустив технологію супутникового зв'язку Starlink по всій Україні – абоненти можуть надсилати SMS через супутник навіть за повної відсутності мобільного покриття.