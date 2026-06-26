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В Україні тимчасово призупиниться послуга перенесення мобільних номерів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні тимчасово призупиниться послуга перенесення мобільних номерів
фото: shutterstock

Переносити мобільні номери тимчасово не можна буде від низки компаній

Наприкінці червня в Україні тимчасово призупинять послуги перенесення мобільних номерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Процес перенесення номерів буде недоступний з 08:30 29 червня по 17:30 1 липня 2026 року. Послугу знову буде доступно для абонентів з 08:30 2 липня 2026 року.

Переносити мобільні номери тимчасово не можна буде від таких компаній: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», ТОВ «Тримоб», ТОВ
«Інтернаціональні телекомунікації», ТОВ «Лайкамобайл Україна».

Нагадаємо, у лютому 2026 року послугою MNP (збереження номера при зміні оператора) скористалися понад 80 тис. абонентів. Згідно зі звітом НКЕК, абсолютним лідером за кількістю нових залучень став lifecell. Водночас найбільше абонентів покинули Київстар.

Раніше українські мобільні оператори «великої трійки» – Kyivstar, Vodafone та lifecell – оголосили про зміну вартості своїх послуг. Головною причиною зростання цін компанії називають суттєве подорожчання електроенергії для бізнесу, ріст витрат на пальне для генераторів та необхідність інвестувати у автономність мереж в умовах війни.

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Теги: мобільний зв’язок

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