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Суд зобов'язав Маска дати свідчення у справі про лотерею $1 млн

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Суд зобов'язав Маска дати свідчення у справі про лотерею $1 млн
Ілона звинувачують у шахрайстві з виборцями
фото з відкритих джерел

Позивачі стверджують: переможців лотереї обирали не випадково, а як «зручних речників» America PAC

Федеральний суддя США зобов'язав Ілона Маска дати свідчення під присягою у двох колективних позовах, де його звинувачують у шахрайстві з виборцями – через обіцянку щоденно розігрувати по $1 млн серед підписантів передвиборчої петиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Позивачки – мешканки Арізони Джой Харвік та Жаклін МакАферті – стверджують, що Маск і його політичний комітет America PAC ввели в оману виборців у семи ключових штатах. Людям обіцяли, що переможців лотереї оберуть «випадково». Насправді, як стверджують позивачки, посилаючись на слова адвоката Маска, вісімнадцять переможців відбирали свідомо – як потенційних «зручних речників» для America PAC.

Суддя-магістрат Сьюзен Хайтауер в Остіні, штат Техас, у четвер також рекомендувала продовжити розгляд позову МакАферті щодо обману виборців з метою збору їхніх персональних даних. За її висновком, питання лишається відкритим – чи діяв Маск необережно, обіцяючи «випадковий» відбір переможців. Директор America PAC Крістофер Янг на допиті у лютому 2026 року визнав, що був «здивований» формулюванням Маска: «Це не те, що ми обговорювали з юридичними консультантами». Пов'язаний позов про порушення договору суддя рекомендувала відхилити.

Лотерея як інструмент передвиборчої кампанії

America PAC Маск заснував для підтримки президентської кампанії республіканця Дональда Трампа на виборах 2024 року. У жовтні того ж року на міському зібранні в Пенсільванії він оголосив про щоденний розіграш по $1 млн серед тих, хто підпишеться під петицією на підтримку Конституції США – документом, що фактично збігався з програмою Трампа.

Адвокати Маска не відповіли на запити Reuters про коментар. Остаточне рішення щодо обох позовів ухвалить окружний суддя США Роберт Пітман в Остіні.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що виборці вже подавали до суду на Маска через невиплату обіцяних $100 за підписання передвиборчої петиції. Раніше суд у Пенсільванії дозволив Маску проводити розіграші по $1 млн серед виборців, відхиливши спробу прокурора Філадельфії їх заборонити.

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Теги: США прокурор суддя Ілон Маск SpaceX лотерея розіграш

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