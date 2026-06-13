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Штучний інтелект залишив тисячі людей без роботи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Штучний інтелект залишив тисячі людей без роботи
У Meta визнали помилки після найбільшої реорганізації за останні роки
фото: EPA

Після масштабної реорганізації Марк Цукерберг визнав помилки компанії та пообіцяв більше не проводити масових звільнень цього року

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг визнав, що компанія припустилася помилок під час масштабної трансформації робочих процесів, пов'язаної з розвитком штучного інтелекту. Водночас він пообіцяв співробітникам, що до кінця року нових масштабних скорочень у компанії не буде. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Meta визнає ризики трансформації та обіцяє стабільність

Відповідну заяву Цукерберг зробив у внутрішньому зверненні до працівників на тлі багатомільярдних інвестицій Meta у технології штучного інтелекту та масштабної реорганізації компанії.

«З огляду на складність цих змін, ми припустилися помилок і, майже напевно, припустимося ще», – зазначив керівник Meta.

За його словами, керівництво прагне забезпечити працівникам якомога більшу стабільність у період трансформації.

Цукерберг також заявив, що компанія не планує нових звільнень до кінця року. «Я не хочу давати надмірних обіцянок, оскільки світ змінюється у напрямках, які виходять за межі нашого контролю», – додав він.

Реорганізація компанії та перерозподіл персоналу

У травні Meta провела одну з найбільших внутрішніх реорганізацій за останні роки. Компанія скоротила близько 10% своєї глобальної робочої сили та одночасно перевела близько 7 тис. співробітників на нові напрямки, пов'язані зі штучним інтелектом і автоматизацією.

За словами Цукерберга, Meta намагатиметься знаходити нові ролі для співробітників, залучених до навчання моделей штучного інтелекту. Частину працівників за потреби можуть повернути до попередніх напрямків роботи.

Останнім часом компанія активно нарощує інвестиції у ШІ та перебудовує внутрішні процеси навколо нових технологій, намагаючись зберегти конкурентоспроможність у боротьбі з іншими технологічними гігантами.

На тлі розвитку ШІ компанія стикається з новими викликами

Раніше компанія Meta опинилася в центрі скандалу через повідомлення про можливе використання технології розпізнавання облич NameTag у додатку Meta AI для смартокулярів. За даними медіа, система могла використовувати штучний інтелект для створення біометричних профілів людей у режимі реального часу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що OpenAI готує найбільше оновлення ChatGPT з моменту запуску сервісу. Компанія планує зробити ставку на автономних ШІ-агентів, які зможуть самостійно виконувати складні завдання та автоматизовувати дедалі більше робочих процесів.

Теги: Марк Цукерберг США штучний інтелект Meta

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